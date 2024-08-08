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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2024
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:30
2024-08-08T17:30
2024-08-08T17:30
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 14.50 по 17.10 выпустили шесть снарядов того же калибра по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 9 натовских снарядов по центру Горловки