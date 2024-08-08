Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону
МО: водитель БТР в одиночку прорвался сквозь оборону ВСУ рядом с Урожайным
© Минобороны РоссииВодитель БТР-82А бригады морской пехоты ТОФ в одиночку прорвался сквозь линию обороны ВСУ при освобождении села Урожайное
Водитель БТР-82А бригады морской пехоты ТОФ в одиночку прорвался сквозь линию обороны ВСУ при освобождении села Урожайное
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорвать линию обороны украинской армии во время освобождения Урожайного, сообщили в Министерстве обороны России.
"Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмет мне руку и говорит: "Молодец, просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал…" И прям при мне командир, который выше его, просто при мне говорит: "Экипаж к Герою России подаем", — рассказал о своем подвиге российский военный.
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По данным Минобороны, водитель БТР с позывным Марк самостоятельно прорвался сквозь оборону ВСУ, параллельно нанося удары из 30-миллиметровой пушки по противнику, и успешно высадил десант. Мужчина представлен к высокой государственной награде, говорится в публикации.
В июле в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике.