https://ria.ru/20240808/oborona-1964817010.html

Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону

Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону - РИА Новости, 08.08.2024

Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону

Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорвать линию обороны украинской армии во время освобождения Урожайного, сообщили... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:55

2024-08-08T08:55

2024-08-08T13:20

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорвать линию обороны украинской армии во время освобождения Урожайного, сообщили в Министерстве обороны России."Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмет мне руку и говорит: "Молодец, просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал…" И прям при мне командир, который выше его, просто при мне говорит: "Экипаж к Герою России подаем", — рассказал о своем подвиге российский военный.По данным Минобороны, водитель БТР с позывным Марк самостоятельно прорвался сквозь оборону ВСУ, параллельно нанося удары из 30-миллиметровой пушки по противнику, и успешно высадил десант. Мужчина представлен к высокой государственной награде, говорится в публикации.В июле в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20240807/uspekh-1964628473.html

https://ria.ru/20240808/bars-1964686752.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины