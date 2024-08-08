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Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону - РИА Новости, 08.08.2024
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08:55 08.08.2024 (обновлено: 13:20 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/oborona-1964817010.html
Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону
Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону - РИА Новости, 08.08.2024
Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону
Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорвать линию обороны украинской армии во время освобождения Урожайного, сообщили... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:55
2024-08-08T13:20
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорвать линию обороны украинской армии во время освобождения Урожайного, сообщили в Министерстве обороны России."Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмет мне руку и говорит: "Молодец, просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал…" И прям при мне командир, который выше его, просто при мне говорит: "Экипаж к Герою России подаем", — рассказал о своем подвиге российский военный.По данным Минобороны, водитель БТР с позывным Марк самостоятельно прорвался сквозь оборону ВСУ, параллельно нанося удары из 30-миллиметровой пушки по противнику, и успешно высадил десант. Мужчина представлен к высокой государственной награде, говорится в публикации.В июле в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20240807/uspekh-1964628473.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Стало известно, как российский боец в одиночку прорвал украинскую оборону

МО: водитель БТР в одиночку прорвался сквозь оборону ВСУ рядом с Урожайным

© Минобороны РоссииВодитель БТР-82А бригады морской пехоты ТОФ в одиночку прорвался сквозь линию обороны ВСУ при освобождении села Урожайное
Водитель БТР-82А бригады морской пехоты ТОФ в одиночку прорвался сквозь линию обороны ВСУ при освобождении села Урожайное - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Минобороны России
Водитель БТР-82А бригады морской пехоты ТОФ в одиночку прорвался сквозь линию обороны ВСУ при освобождении села Урожайное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорвать линию обороны украинской армии во время освобождения Урожайного, сообщили в Министерстве обороны России.
"Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмет мне руку и говорит: "Молодец, просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал…" И прям при мне командир, который выше его, просто при мне говорит: "Экипаж к Герою России подаем", — рассказал о своем подвиге российский военный.
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По данным Минобороны, водитель БТР с позывным Марк самостоятельно прорвался сквозь оборону ВСУ, параллельно нанося удары из 30-миллиметровой пушки по противнику, и успешно высадил десант. Мужчина представлен к высокой государственной награде, говорится в публикации.
В июле в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике.
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