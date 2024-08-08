https://ria.ru/20240808/oblast-1965033569.html

Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья

Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья - РИА Новости, 08.08.2024

Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья

Лекарства для находящихся в пунктах временного размещения жителей Курской области в ближайшее время готова поставить Тюменская область, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:39

2024-08-08T19:39

2024-08-08T19:39

курская область

россия

тюменская область

александр моор

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Лекарства для находящихся в пунктах временного размещения жителей Курской области в ближайшее время готова поставить Тюменская область, сообщил губернатор Александр Моор. "Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Собираем необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, отправим всё в ближайшее время", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Если потребуется, регион готов оказать и любую другую помощь, подчеркнул Моор. Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас медикаментов достаточный, сообщило ранее правительство региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

курская область

россия

тюменская область

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курская область, россия, тюменская область, александр моор, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины