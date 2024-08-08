Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья
Моор: Тюменская область готова поставить лекарства жителЯМ курского приграничья
Вид на Курск. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Лекарства для находящихся в пунктах временного размещения жителей Курской области в ближайшее время готова поставить Тюменская область, сообщил губернатор Александр Моор.
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"Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Собираем необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, отправим всё в ближайшее время", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Если потребуется, регион готов оказать и любую другую помощь, подчеркнул Моор.
Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас медикаментов достаточный, сообщило ранее правительство региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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