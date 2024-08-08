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Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья - РИА Новости, 08.08.2024
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19:39 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/oblast-1965033569.html
Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья
Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья - РИА Новости, 08.08.2024
Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья
Лекарства для находящихся в пунктах временного размещения жителей Курской области в ближайшее время готова поставить Тюменская область, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:39
2024-08-08T19:39
курская область
россия
тюменская область
александр моор
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Лекарства для находящихся в пунктах временного размещения жителей Курской области в ближайшее время готова поставить Тюменская область, сообщил губернатор Александр Моор. "Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Собираем необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, отправим всё в ближайшее время", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Если потребуется, регион готов оказать и любую другую помощь, подчеркнул Моор. Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас медикаментов достаточный, сообщило ранее правительство региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
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курская область, россия, тюменская область, александр моор, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Тюменская область, Александр Моор, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Тюменская область готова поставить лекарства жителям курского приграничья

Моор: Тюменская область готова поставить лекарства жителЯМ курского приграничья

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вид на Курск. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Лекарства для находящихся в пунктах временного размещения жителей Курской области в ближайшее время готова поставить Тюменская область, сообщил губернатор Александр Моор.
«
"Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Собираем необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, отправим всё в ближайшее время", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
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Если потребуется, регион готов оказать и любую другую помощь, подчеркнул Моор.
Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас медикаментов достаточный, сообщило ранее правительство региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Курская областьРоссияТюменская областьАлександр МоорВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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