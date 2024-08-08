https://ria.ru/20240808/nikita_belykh-1964795599.html
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:34
2024-08-08T01:34
2024-08-08T01:53
кировская область
никита белых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956052336_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_d7303d0368c5a4cb35c66df7518a6d17.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный источник.“По его данным (информированного источника – Прим. ред), господин Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам”, — говорится в материале.На самой фабрике эту информацию никак не прокомментировали.Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, 21 июля 2024 года вышел на свободу по истечении срока наказания, он выразил намерение в ближайшее время найти новую работу.Кондитерская фабрика “Пермская”— одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований.
https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html
https://ria.ru/20190806/1557224122.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956052336_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_b27315050faba33c8a613a6ce205b14a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, никита белых
Кировская область, Никита Белых
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
“Ъ”: экс-губернатор Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ”
со ссылкой на информированный источник.
“По его данным (информированного источника – Прим. ред), господин Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам”, — говорится в материале.
На самой фабрике эту информацию никак не прокомментировали.
Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, 21 июля 2024 года вышел на свободу по истечении срока наказания, он выразил намерение в ближайшее время найти новую работу.
Кондитерская фабрика “Пермская”— одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований.