https://ria.ru/20240808/nikita_belykh-1964795599.html

СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа

СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа - РИА Новости, 08.08.2024

СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:34

2024-08-08T01:34

2024-08-08T01:53

кировская область

никита белых

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный источник.“По его данным (информированного источника – Прим. ред), господин Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам”, — говорится в материале.На самой фабрике эту информацию никак не прокомментировали.Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, 21 июля 2024 года вышел на свободу по истечении срока наказания, он выразил намерение в ближайшее время найти новую работу.Кондитерская фабрика “Пермская”— одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований.

https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html

https://ria.ru/20190806/1557224122.html

кировская область

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кировская область, никита белых