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СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа - РИА Новости, 08.08.2024
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01:34 08.08.2024 (обновлено: 01:53 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/nikita_belykh-1964795599.html
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:34
2024-08-08T01:53
кировская область
никита белых
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный источник.“По его данным (информированного источника – Прим. ред), господин Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам”, — говорится в материале.На самой фабрике эту информацию никак не прокомментировали.Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, 21 июля 2024 года вышел на свободу по истечении срока наказания, он выразил намерение в ближайшее время найти новую работу.Кондитерская фабрика “Пермская”— одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований.
https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html
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кировская область, никита белых
Кировская область, Никита Белых
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа

“Ъ”: экс-губернатор Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”

© РИА Новости / Сергей Бровко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бровко
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики “Пермская”, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на информированный источник.
“По его данным (информированного источника – Прим. ред), господин Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам”, — говорится в материале.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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На самой фабрике эту информацию никак не прокомментировали.
Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, 21 июля 2024 года вышел на свободу по истечении срока наказания, он выразил намерение в ближайшее время найти новую работу.
Кондитерская фабрика “Пермская”— одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.08.2019
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