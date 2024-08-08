Рейтинг@Mail.ru
Невролог назвала первые признаки тихого инсульта - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html
Невролог назвала первые признаки тихого инсульта
Невролог назвала первые признаки тихого инсульта - РИА Новости, 08.08.2024
Невролог назвала первые признаки тихого инсульта
Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:10
2024-08-08T03:10
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", - сказала Щипицина. Также невролог отметила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток. "Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", - добавила Щипицина. То есть, по словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию, а именно МРТ головного мозга в определенном режиме. И только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.
https://rsport.ria.ru/20240717/vred-i-polza-limona-1959979446.html
https://ria.ru/20240528/nauka-1948657006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Невролог назвала первые признаки тихого инсульта

Невролог Щипицина рассказала о симптомах тихого инсульта

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
«
"Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", - сказала Щипицина.
Лимоны - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта
17 июля, 04:55
Также невролог отметила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.
"Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", - добавила Щипицина.
То есть, по словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию, а именно МРТ головного мозга в определенном режиме. И только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.
Модель мозга в руках у врача - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта
28 мая, 09:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала