https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html

Невролог назвала первые признаки тихого инсульта

Невролог назвала первые признаки тихого инсульта - РИА Новости, 08.08.2024

Невролог назвала первые признаки тихого инсульта

Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:10

2024-08-08T03:10

2024-08-08T03:10

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", - сказала Щипицина. Также невролог отметила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток. "Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", - добавила Щипицина. То есть, по словам врача, специалисты должны наблюдать за этим пациентом в течение суток, провести нейровизуализацию, а именно МРТ головного мозга в определенном режиме. И только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека.

https://rsport.ria.ru/20240717/vred-i-polza-limona-1959979446.html

https://ria.ru/20240528/nauka-1948657006.html

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общество, россия