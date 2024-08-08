https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html

Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"

Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья" - РИА Новости, 08.08.2024

Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:11

2024-08-08T10:11

2024-08-08T10:29

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратсессии по новому нацпроекту "Семья". Правительство завершает подготовку нового нацпроекта "Семья". Он должен быть доработан до 1 сентября", - говорится в сообщении кабмина.Также Мишустин поручил Минтруду провести дополнительную выверку показателей нацпроекта с перечнем национальных целей развития и поручениями президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию 2024 года.

https://ria.ru/20240806/natsproekty-1964486914.html

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Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, общество