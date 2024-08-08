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Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья" - РИА Новости, 08.08.2024
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10:11 08.08.2024 (обновлено: 10:29 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья" - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:11
2024-08-08T10:29
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратсессии по новому нацпроекту "Семья". Правительство завершает подготовку нового нацпроекта "Семья". Он должен быть доработан до 1 сентября", - говорится в сообщении кабмина.Также Мишустин поручил Минтруду провести дополнительную выверку показателей нацпроекта с перечнем национальных целей развития и поручениями президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию 2024 года.
https://ria.ru/20240806/natsproekty-1964486914.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"

Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья" до 1 сентября

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратсессии по новому нацпроекту "Семья". Правительство завершает подготовку нового нацпроекта "Семья". Он должен быть доработан до 1 сентября", - говорится в сообщении кабмина.
Также Мишустин поручил Минтруду провести дополнительную выверку показателей нацпроекта с перечнем национальных целей развития и поручениями президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию 2024 года.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей
6 августа, 18:01
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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