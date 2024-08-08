https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья" - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:11
2024-08-08T10:11
2024-08-08T10:29
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект "Семья", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратсессии по новому нацпроекту "Семья". Правительство завершает подготовку нового нацпроекта "Семья". Он должен быть доработан до 1 сентября", - говорится в сообщении кабмина.Также Мишустин поручил Минтруду провести дополнительную выверку показателей нацпроекта с перечнем национальных целей развития и поручениями президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию 2024 года.
https://ria.ru/20240806/natsproekty-1964486914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья" до 1 сентября