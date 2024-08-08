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В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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14:17 08.08.2024 (обновлено: 14:31 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mzhd-1964927207.html
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области
Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров, в других районах региона движение поездов выполняется в штатном... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:17
2024-08-08T14:31
происшествия
курская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров, в других районах региона движение поездов выполняется в штатном режиме, принимаются повышенные меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги."Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров", - сообщили в пресс-службе."Для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала", - добавили в компании.Билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от/до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов, уточнил перевозчик.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/kursk-1964922636.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области

МЖД: вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области закрыты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров, в других районах региона движение поездов выполняется в штатном режиме, принимаются повышенные меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги.
"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
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"Для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала", - добавили в компании.
Билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от/до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов, уточнил перевозчик.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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