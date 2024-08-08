В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области
МЖД: вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области закрыты
Поезд у платформы . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров, в других районах региона движение поездов выполняется в штатном режиме, принимаются повышенные меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги.
"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
"Для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала", - добавили в компании.
Билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от/до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов, уточнил перевозчик.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.