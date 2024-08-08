https://ria.ru/20240808/muzeynyemarshrutysuzdal-1964628791.html

Подарки к тысячелетию: что нового смотреть в древнем Суздале

Подарки к тысячелетию: что нового смотреть в древнем Суздале - РИА Новости, 08.08.2024

Подарки к тысячелетию: что нового смотреть в древнем Суздале

Одно из самых знаменитых туристических мест, настоящий город-музей Суздаль в 2024 году отмечает тысячелетие. Главные празднования пройдут с 9 по 11 августа.

2024-08-08T13:24

2024-08-08T13:24

2024-08-08T13:24

музейные маршруты россии

суздаль

пермь

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валерий гергиев

мариинский театр

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К юбилейной дате приурочена большая событийная афиша, но главное, что преобразился сам город: здесь отреставрированы многие объекты культурного наследия, благоустроены улицы, появились новые культурные пространства.Тысячелетие станет отправной точкой для нового этапа развития исторического поселения. То, как юбилеи городов способствуют подъему и дальнейшему развитию, обсуждалось на специальной сессии "Музейных маршрутов" в Суздале, которая прошла там в июле, в День семьи, любви и верности."В этом году мы поздравляем с юбилеем Суздаль. Богатейшее собрание древних памятников само по себе феноменально и дает уникальную возможность показать значение города как исторического, духовного и культурного центра. В последние годы к историческому контексту добавились современные инструменты, которые органично его поддерживают. Празднования таких знаковых дат становятся драйвером развития регионов и музейной сферы, способствуют привлечению туристического потока. Именно этому и посвящена наша сессия, а также тем перспективам, которые открывают такие события", – отметила директор департамента музеев и внешних связей минкультуры России Елена Харламова.По словам министра культуры Владимировской области Ольги Деминой в регионе работает большая музейная сеть. Помимо двух федеральных и четырех региональных, есть 19 муниципальных музеев, в последние годы появляется все больше частных инициатив."Первое и важнейшее постановление о реставрации Владимирской земли появилось в1945 году, когда страна после тяжелейшей войны и потерь задумалась о восстановлении своих памятников. И еще одно памятное постановление 1967 года – о создании здесь туристского центра. В 2015 году Владимир Путин подписал указ о праздновании 1000-летия основания Суздаля – это продолжение традиции государственного подхода к сохранению этого города как места силы", – отметила глава администрации города Алиса Бирюкова, выступая на "Музейных маршрутах России".По ее словам, в преддверии юбилея КБ Стрелка разработала мастерплан развития города. Он был воплощен не полностью, но дал идеи и опоры для дальнейшей работы, стал источником вдохновения."Был выполнен значительный объем работ, появились новые объекты, реконструированы 40 улиц. Все музейщики понимают ценность инфраструктуры. Для старинного города эта тема особенно важна. Вещи прозаические, но именно они становятся заделом на будущее. Например, это новые очистные и водозаборные сооружения. За основу мы выбрали тезис: город комфортный для жителей будет комфортным для гостей", – рассказала Бирюкова.Важными стали изменения и в социальной инфраструктуре. Так, появится образовательный центр на 1,2 тысячи мест с пансионом для проживания. Это место в будущем станет местом для обучения школьников, но и площадкой для проведения творческих лагерей и школ. Меняется сфера медицины – строится поликлиника на 350 мест, капитально отремонтирована больница. Также реализован проект туристического года города.Многое меняется и благодаря людям, в свое время приехавшим в Суздаль. Восстановлены городские дома – объекты исторического наследия, в которых теперь появились новые точки притяжения, например, творческое пространство МИРА центр или Дом русского чаепития."Тоже самое – наш совместный проект с Мариинским театром. 8 июля у нас на открытом воздухе была показана концертная версия оперы Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" под управлением Валерия Гергиева. Концерт сопровождался световым представлением. Событие такого уровня соответствует красоте древней архитектуры суздальского Кремля.Для нас тысячелетие – новый виток развития музея. В Спасо-Евфимиевом монастыре мы работаем над уличной экспозицией садов настоятеля и аптекарского огорода. Наши гости уже могут увидеть отреставрированные сады, воссозданные по архивным документам. То есть на открытых пространствах мы применяем музейный подход, чтобы посетители могли понять, как эти архитектурные ансамбли жили несколько столетий назад.Большой работой к тысячелетию Суздаля было создание выставок за пределами этого города, в том числе и во Владимире. В музейном центре Палаты Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка "Икона "Богоматерь Боголюбская XII века. Новое обретение". Эта икона непосредственно связана с историей княжества и событиями, разворачивавшимися на нашей земле.В ближайших планах – открытие выставки, посвященной митрополиту Иллариону, именно ему мы обязаны архитектурным обликом архиерейских палат суздальского кремля. Он – важная фигура для нашей истории, и именно ему будет посвящен следующий выставочный проект в рамках тысячелетия Суздаля", – отметила Екатерина Проничева.В 2023 году 300-летний юбилей отметили в Перми. Эта дата стала важным этапом в жизни города. В рамках подготовки и проведения юбилея пермяки сами в себя поверили, поняли, что "все реально!" (слоган юбилея – прим. ред). Мы говорили о прошлом, настоящем и будущем города. В рамках инфраструктурной программы культура заняла большую долю, многие здания, вплоть до частных институций, мы привели в порядок", – рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.Министр добавила, что благодаря юбилею историей и культурой Перми стали гораздо активнее интересоваться сами пермяки. Многие буквально заново открывали для себя родной город. Также власти города зафиксировали рост туристического потока – более, чем на 40%.Алла Платонова отметила, что исторический облик вернули зданию пермского ТЮЗа, завершена реконструкция филармонии, вскоре в городе откроется краевая музыкальная школа, в которой профессиональное образование будет совмещено с общим – это 10-ая подобная школа в стране. По словам Платоновой, отреставрированы многие старинные дома, но одно из главных свершений – строительство нового здания художественной галереи, которая долгое время занимала Спасо-Преображенский собор. Работы по проекту архитектора Сергея Чобана планировали завершить к 2023 году, но на месте строительства был обнаружен большой археологический слой. Новое здание должно открыться в 2024 году."Гастрольные выставочные проекты очень важны для нас. Новое здание галереи уже строилось, но одновременно нужно было освобождать собор. Благодаря поддержке Нижегородского художественного музея и Третьяковской галереи, а также других регионов, мы выстроили гастрольную программу выставки из нашего собрания, в том числе титульной коллекции нашего музея – знаменитых "пермских богов", – рассказала министр культуры края.По словам Аллы Платоновой, во многом администрация перенимала опыт Нижегородской области, где в 2021 году отметили 800-летие Нижнего Новгорода.По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой в преддверии празднования город преобразился полностью. Отреставрировали около 100 объектов культурного наследия, преобразили улицы, скверы и бульвары. При этом занимались не только фасадами, но и полностью обновляли пространства вокруг объектов. Например, у Нижегородского художественного музея появился оборудованный двор, где теперь можно проводить события разного формата."У нас появились и новые выставочные пространства. Наши пакгаузы на Стрелке уже стали узнаваемым символом города – это наследие художественно-промышленной выставки 1896 года. Особенно хочу отметить, что губернатор Глеб Никитин своим решением не только сохранил эти постройки, но и корректно превратил их в современные пространства, где теперь располагаются концертный и выставочный залы", – рассказала Наталья Суханова.Теперь опыт, полученный во время празднования 800-летия города, команда применяет в регионе. Так, по словам Сухановой, создается паломническо-туристический кластер "Арзамас –Дивеево – Саров", где идет комплексное развитие территории.Важнейшей вехой для области стал в этом году 225-летний юбилей Пушкина – к этой дате отреставрировали легендарный музей-заповедник Болдино. Там сделали новую экспозицию, обновили мемориальную зону, сохранив историю, внедрили новые технологии."Мы реставрируем в Болдино Дом культуры 1937 года постройки, который когда-то сгорел. Восстанавливали его по кирпичу, и очень важно, что было решено эти руины именно реставрировать, а не строить заново. Это здание – главный туристский центр музея-заповедника", – рассказала Суханова.

https://ria.ru/20240806/suzdaltysyacheletie-1964383401.html

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Екатерина Проничева генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника 100 100

суздаль, пермь, нижний новгород, юнеско, екатерина проничева, валерий гергиев, мариинский театр, россия