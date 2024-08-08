https://ria.ru/20240808/muzey-1964855318.html

Первый музей по программе МПТ построили в столице

Первый музей по программе МПТ построили в столице - РИА Новости, 08.08.2024

Первый музей по программе МПТ построили в столице

На территории Даниловского района столицы закончили возведение первого учреждения культуры, которое было построено в рамках программы стимулирования создания... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:13

2024-08-08T11:13

2024-08-08T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

мосгосстройнадзор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964854941_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_1c3ec885452da8355b587defd1e5ee01.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На территории Даниловского района столицы закончили возведение первого учреждения культуры, которое было построено в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он уточнил, что в этом учреждении смогут найти работу примерно 200 человек."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно привлекаем инвесторов к формированию комфортной городской среды и обустройству за пределами центра новых точек притяжения для местных жителей. Соглашение о строительстве музея в Даниловском районе город заключил в 2022 году. Это первое учреждение культуры, которое появилось в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Музей сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно. Благодаря реализации проекта около 200 москвичей получат работу в шаговой доступности от дома", – цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).На первом этаже музея будут расположены интерактивная зона, билетные кассы, гардероб, конференц-зал на 95 человек, а еще ресторан с летней верандой. Со второго по пятые этажи будут проходить выставки – постоянные и временные."Одна из ключевых задач программы стимулирования создания мест приложения труда – создание в жилых районах новых социальных объектов и общественных пространств, где жители могут не только работать, но и проводить свой досуг. Для этого в 2023-2024 годах мы более чем в два раза увеличили льготу для инвесторов, которые в рамках программы МПТ строят учреждения культуры и спорта", - сказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Учреждение расположено по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 3. Музей построен в футуристическом стиле, его общая площадь составляет более 13,8 тысячи "квадратов". В нем появится музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. Посетители музея смогут посмотреть постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры, инсталляций и другие.Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, здание музейно-выставочного центра "Коллекция" представляет собой стеклянно-медный куб. Сейчас работы на этом объекте завершены. Здание введено в эксплуатацию.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило свыше 120 соглашений с инвесторами, которые готовы возвести более 6 миллионов "квадратов" недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2 триллионов рублей, это позволит создать свыше 281 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20240806/final--1964282202.html

https://ria.ru/20240805/proizvodstvo-1964076080.html

https://ria.ru/20240806/programma-1964281702.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор