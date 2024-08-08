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Первый музей по программе МПТ построили в столице - РИА Новости, 08.08.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/muzey-1964855318.html
Первый музей по программе МПТ построили в столице
Первый музей по программе МПТ построили в столице - РИА Новости, 08.08.2024
Первый музей по программе МПТ построили в столице
На территории Даниловского района столицы закончили возведение первого учреждения культуры, которое было построено в рамках программы стимулирования создания... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:13
2024-08-08T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
мосгосстройнадзор
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На территории Даниловского района столицы закончили возведение первого учреждения культуры, которое было построено в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он уточнил, что в этом учреждении смогут найти работу примерно 200 человек."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно привлекаем инвесторов к формированию комфортной городской среды и обустройству за пределами центра новых точек притяжения для местных жителей. Соглашение о строительстве музея в Даниловском районе город заключил в 2022 году. Это первое учреждение культуры, которое появилось в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Музей сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно. Благодаря реализации проекта около 200 москвичей получат работу в шаговой доступности от дома", – цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).На первом этаже музея будут расположены интерактивная зона, билетные кассы, гардероб, конференц-зал на 95 человек, а еще ресторан с летней верандой. Со второго по пятые этажи будут проходить выставки – постоянные и временные."Одна из ключевых задач программы стимулирования создания мест приложения труда – создание в жилых районах новых социальных объектов и общественных пространств, где жители могут не только работать, но и проводить свой досуг. Для этого в 2023-2024 годах мы более чем в два раза увеличили льготу для инвесторов, которые в рамках программы МПТ строят учреждения культуры и спорта", - сказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Учреждение расположено по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 3. Музей построен в футуристическом стиле, его общая площадь составляет более 13,8 тысячи "квадратов". В нем появится музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. Посетители музея смогут посмотреть постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры, инсталляций и другие.Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, здание музейно-выставочного центра "Коллекция" представляет собой стеклянно-медный куб. Сейчас работы на этом объекте завершены. Здание введено в эксплуатацию.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило свыше 120 соглашений с инвесторами, которые готовы возвести более 6 миллионов "квадратов" недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2 триллионов рублей, это позволит создать свыше 281 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Мосгосстройнадзор

Первый музей по программе МПТ построили в столице

© Фото : пресс-служба ДИПППервый музей по программе МПТ построили в столице
Первый музей по программе МПТ построили в столице - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Первый музей по программе МПТ построили в столице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На территории Даниловского района столицы закончили возведение первого учреждения культуры, которое было построено в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что в этом учреждении смогут найти работу примерно 200 человек.
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"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно привлекаем инвесторов к формированию комфортной городской среды и обустройству за пределами центра новых точек притяжения для местных жителей. Соглашение о строительстве музея в Даниловском районе город заключил в 2022 году. Это первое учреждение культуры, которое появилось в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Музей сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно. Благодаря реализации проекта около 200 москвичей получат работу в шаговой доступности от дома", – цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
На первом этаже музея будут расположены интерактивная зона, билетные кассы, гардероб, конференц-зал на 95 человек, а еще ресторан с летней верандой. Со второго по пятые этажи будут проходить выставки – постоянные и временные.
"Одна из ключевых задач программы стимулирования создания мест приложения труда – создание в жилых районах новых социальных объектов и общественных пространств, где жители могут не только работать, но и проводить свой досуг. Для этого в 2023-2024 годах мы более чем в два раза увеличили льготу для инвесторов, которые в рамках программы МПТ строят учреждения культуры и спорта", - сказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
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Учреждение расположено по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 3. Музей построен в футуристическом стиле, его общая площадь составляет более 13,8 тысячи "квадратов". В нем появится музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. Посетители музея смогут посмотреть постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры, инсталляций и другие.
Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, здание музейно-выставочного центра "Коллекция" представляет собой стеклянно-медный куб. Сейчас работы на этом объекте завершены. Здание введено в эксплуатацию.
За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило свыше 120 соглашений с инвесторами, которые готовы возвести более 6 миллионов "квадратов" недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2 триллионов рублей, это позволит создать свыше 281 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовМосгосстройнадзор
 
 
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