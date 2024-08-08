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Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ - РИА Новости, 08.08.2024
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ
Столичный градкомплекс и Музей Москвы организуют три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в рамках форума-фестиваля РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:05
2024-08-08T09:05
2024-08-08T09:05
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градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. Столичный градкомплекс и Музей Москвы организуют три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.Веломаршруты, подготовленные научными сотрудниками музея, охватывают районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые сейчас реорганизуют по КРТ. Заезды будут проводиться в период с 11 августа по 7 сентября, поучаствовать в них могут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте форума-фестиваля.На маршрутах проходят три экскурсии – "Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы", "Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической" и "Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор".Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
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РИА Новости
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москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. Столичный градкомплекс и Музей Москвы организуют три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Веломаршруты, подготовленные научными сотрудниками музея, охватывают районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые сейчас реорганизуют по КРТ. Заезды будут проводиться в период с 11 августа по 7 сентября, поучаствовать в них могут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте форума-фестиваля.
На маршрутах проходят три экскурсии – "Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы", "Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической" и "Север за МЦК
. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор".
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.