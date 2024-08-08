Рейтинг@Mail.ru
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/moskva-1964794806.html
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ - РИА Новости, 08.08.2024
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ
Столичный градкомплекс и Музей Москвы организуют три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в рамках форума-фестиваля РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:05
2024-08-08T09:05
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964794671_0:222:2362:1551_1920x0_80_0_0_7db3ff5055855f7185075f05b5e53ecc.jpg
МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. Столичный градкомплекс и Музей Москвы организуют три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.Веломаршруты, подготовленные научными сотрудниками музея, охватывают районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые сейчас реорганизуют по КРТ. Заезды будут проводиться в период с 11 августа по 7 сентября, поучаствовать в них могут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте форума-фестиваля.На маршрутах проходят три экскурсии – "Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы", "Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической" и "Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор".Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964794671_0:0:2362:1772_1920x0_80_0_0_6e2f68e0eac08492507668befdd038e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ

© Музей МосквыГрадкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ
Градкомплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты по площадкам КРТ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Музей Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. Столичный градкомплекс и Музей Москвы организуют три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Веломаршруты, подготовленные научными сотрудниками музея, охватывают районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые сейчас реорганизуют по КРТ. Заезды будут проводиться в период с 11 августа по 7 сентября, поучаствовать в них могут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте форума-фестиваля.
На маршрутах проходят три экскурсии – "Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы", "Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической" и "Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор".
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
 
МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала