https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html

Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России

Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России - РИА Новости, 08.08.2024

Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России

Мордовия вошла в число пилотных субъектов страны по подготовке региональных программ научно-технологического развития и лидирует по доле инновационной... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:39

2024-08-08T12:39

2024-08-08T12:39

республика мордовия

технологии

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Мордовия вошла в число пилотных субъектов страны по подготовке региональных программ научно-технологического развития и лидирует по доле инновационной продукции, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвященном роли субъектов России на новом этапе научно-технологического развития. "Глава Мордовии рассказал, что республика лидирует в стране по доле инновационной продукции. По итогам прошлого года на 50% увеличилось количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. На 40% вырос коэффициент изобретательской активности, на 23% - уровень коммерциализации объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. "Главный принцип - научные исследования должны давать конкретные результаты", - подчеркнул Здунов. Он отметил, что создание полного цикла производства оптоволокна и развитие отрасли биотехнологий остаются приоритетными проектами для республики. Также глава Мордовии предложил обратить внимание на иностранные фармацевтические компании, которые злоупотребляют своими патентами и не держат обещаний по обеспечению необходимыми препаратами российского рынка, тем самым создают значительные неудобства нашим производителям.

https://ria.ru/20240327/zavod-1936160767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, артем здунов, республика мордовия