https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html
Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России
Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России - РИА Новости, 08.08.2024
Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России
Мордовия вошла в число пилотных субъектов страны по подготовке региональных программ научно-технологического развития и лидирует по доле инновационной... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:39
2024-08-08T12:39
2024-08-08T12:39
республика мордовия
технологии
россия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Мордовия вошла в число пилотных субъектов страны по подготовке региональных программ научно-технологического развития и лидирует по доле инновационной продукции, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвященном роли субъектов России на новом этапе научно-технологического развития. "Глава Мордовии рассказал, что республика лидирует в стране по доле инновационной продукции. По итогам прошлого года на 50% увеличилось количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. На 40% вырос коэффициент изобретательской активности, на 23% - уровень коммерциализации объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. "Главный принцип - научные исследования должны давать конкретные результаты", - подчеркнул Здунов. Он отметил, что создание полного цикла производства оптоволокна и развитие отрасли биотехнологий остаются приоритетными проектами для республики. Также глава Мордовии предложил обратить внимание на иностранные фармацевтические компании, которые злоупотребляют своими патентами и не держат обещаний по обеспечению необходимыми препаратами российского рынка, тем самым создают значительные неудобства нашим производителям.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Технологии, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Мордовия вошла в число пилотных субъектов страны по подготовке региональных программ научно-технологического развития и лидирует по доле инновационной продукции, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артём Здунов
выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвященном роли субъектов России на новом этапе научно-технологического развития.
«
"Глава Мордовии рассказал, что республика лидирует в стране по доле инновационной продукции. По итогам прошлого года на 50% увеличилось количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. На 40% вырос коэффициент изобретательской активности, на 23% - уровень коммерциализации объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
"Главный принцип - научные исследования должны давать конкретные результаты", - подчеркнул Здунов.
Он отметил, что создание полного цикла производства оптоволокна и развитие отрасли биотехнологий остаются приоритетными проектами для республики.
Также глава Мордовии предложил обратить внимание на иностранные фармацевтические компании, которые злоупотребляют своими патентами и не держат обещаний по обеспечению необходимыми препаратами российского рынка, тем самым создают значительные неудобства нашим производителям.