https://ria.ru/20240808/moldaviya-1965030111.html

Кишинев сокращает число избирательных участков в России, заявил экс-министр

Кишинев сокращает число избирательных участков в России, заявил экс-министр - РИА Новости, 08.08.2024

Кишинев сокращает число избирательных участков в России, заявил экс-министр

Власти Молдавии решили сократить число избирательных участков в России, опасаясь, что молдавская диаспора не поддержит действующего президента Майю Санду на... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:24

2024-08-08T19:24

2024-08-08T19:24

в мире

молдавия

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Власти Молдавии решили сократить число избирательных участков в России, опасаясь, что молдавская диаспора не поддержит действующего президента Майю Санду на выборах, заявил экс-министр юстиции республики Станислав Павловский в эфире телеканала "Первый в Молдове". Санду 24 декабря объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок и предложила провести референдум о вступлении в Европейский союз одновременно с президентскими выборами 20 октября. Министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что планируется открытие избирательных участков в России, но затруднился назвать точное количество. "Говоря о наших соотечественниках, голосующих в России, власти сортируют их на "правильных'" и "неправильных. Они приняли решение сократить количество участков для голосования, считая, что многие не поддержат Санду. Это подчеркивает растущий разрыв между правительством и гражданами, которые не согласны с курсом действующего президента", — сказал Павловский. Он добавил, что сокращение избирательных участков в России может серьёзно ударить по имиджу Санду и её партии на международной арене. Кроме того, подчеркнул эксперт, доверие к президенту падает и внутри Молдавии. "Не будет ошибкой сказать, что Санду утратила свой электорат и кредит доверия. Власть может быть разочарована, поскольку даже те избиратели, которые смогут проголосовать по почте в шести странах, могут преподнести сюрпризы на выборах," — отметил Павловский. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла новый регламент, упрощающий процесс голосования по почте для граждан, находящихся за границей. Это касается шести стран: США, Канады, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. За месяц до завершения регистрации на голосование по почте заявки оставили чуть более 300 молдавских граждан в этих странах. Оппозиция раскритиковала инициативу, назвав её дискриминационной, поскольку голосовать по почте смогут не все граждане, проживающие за границей, а лишь малая часть. Однако Конституционный суд отклонил запрос оппозиции о проверке законности проекта о голосовании по почте. С мая 2022 года в Молдавии проходят акции протеста с требованием отставки правительства и президента Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и давлении на оппозицию. В результате была запрещена партия "Шор", а представители других политических групп, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями своих сторонников.

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964739963.html

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964639865.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду