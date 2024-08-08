https://ria.ru/20240808/modaviya-1964841972.html

Депутат парламента Молдавии заявила об угрозах в свой адрес

Депутат парламента Молдавии заявила об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 08.08.2024

Депутат парламента Молдавии заявила об угрозах в свой адрес

Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер сообщила, что получает угрозы физической расправы, из-за чего намерена... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:04

2024-08-08T10:04

2024-08-08T10:04

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер сообщила, что получает угрозы физической расправы, из-за чего намерена обратиться в полицию. "Меня пытаются запугать и выдавить из страны. На мой личный номер начали поступать угрозы. Это далеко не впервые, но они стали более наглыми и жестокими. Последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы. Я обязательно обращусь в полицию и рассчитываю, что будут приняты меры для расследования и наказания виновных", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она сомневается, что власти отреагируют на подобные события. По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" своим бездействием поощряет создание атмосферы страха и ненависти, поскольку это помогает подавить инакомыслие и запугать оппозицию. Таубер напомнила, что недавно в стране появился аналог украинской базы данных "Миротворец", однако власти никак на это не отреагировали. "В демократическом обществе такая позиция руководства страны немыслима. И мы не должны позволять, чтобы страх и ненависть определяли нашу жизнь и наше будущее. Особенно, если их поощряют те, кто должен нас защищать", - подчеркнула Таубер. В Молдавии весной был создан сайт, призванный стать аналогом украинской базы "Миротворец", на нем публикуются досье на политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность". Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953492337.html

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html

https://ria.ru/20240618/mirotvorets-1953674882.html

молдавия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, донецкая народная республика, луганская народная республика, марина таубер, дунья миятович, мария захарова, обсе