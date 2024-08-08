https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998188.html

Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями

Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями - РИА Новости, 08.08.2024

Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями

Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:24

2024-08-08T17:24

2024-08-08T17:24

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть, конечно же, в полной мере обеспечены всеми полагающимися социальными гарантиями", - сказал глава правительства РФ. Как уточнил Мишустин, под социальными гарантиями имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин