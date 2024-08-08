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Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями
Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:24
2024-08-08T17:24
2024-08-08T17:24
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть, конечно же, в полной мере обеспечены всеми полагающимися социальными гарантиями", - сказал глава правительства РФ. Как уточнил Мишустин, под социальными гарантиями имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями
Мишустин: бойцы СВО должны быть обеспечены всеми положенными им соцгарантиями