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Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998188.html
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями
Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:24
2024-08-08T17:24
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть, конечно же, в полной мере обеспечены всеми полагающимися социальными гарантиями", - сказал глава правительства РФ. Как уточнил Мишустин, под социальными гарантиями имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.
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общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми социальными гарантиями

Мишустин: бойцы СВО должны быть обеспечены всеми положенными им соцгарантиями

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть, конечно же, в полной мере обеспечены всеми полагающимися социальными гарантиями", - сказал глава правительства РФ.
Как уточнил Мишустин, под социальными гарантиями имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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