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Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 08.08.2024 (обновлено: 17:41 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mishustin-1964997606.html
Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области
Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил всем членам кабмина круглосуточно оставаться на связи, держать на контроле вопросы по курируемым... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:21
2024-08-08T17:41
курская область
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
вооруженные силы украины
здоровье - общество
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил всем членам кабмина круглосуточно оставаться на связи, держать на контроле вопросы по курируемым направлениям в ситуации в Курской области."Прошу всех вице-премьеров, министров круглосуточного оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он также призвал всех членов правительства держать вопросы по курируемым направлениям на личном контроле.
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курская область, россия, михаил мишустин, вооруженные силы украины, здоровье - общество, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество, Безопасность
Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области

Мишустин поручил правительству держать ситуацию в Курской области на контроле

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил всем членам кабмина круглосуточно оставаться на связи, держать на контроле вопросы по курируемым направлениям в ситуации в Курской области.
"Прошу всех вице-премьеров, министров круглосуточного оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Он также призвал всех членов правительства держать вопросы по курируемым направлениям на личном контроле.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныЗдоровье - ОбществоБезопасность
 
 
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