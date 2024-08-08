https://ria.ru/20240808/mishustin-1964997606.html

Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области

Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Мишустин поручил правительству быть на связи по ситуации в Курской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил всем членам кабмина круглосуточно оставаться на связи, держать на контроле вопросы по курируемым... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:21

2024-08-08T17:21

2024-08-08T17:41

курская область

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

вооруженные силы украины

здоровье - общество

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил всем членам кабмина круглосуточно оставаться на связи, держать на контроле вопросы по курируемым направлениям в ситуации в Курской области."Прошу всех вице-премьеров, министров круглосуточного оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он также призвал всех членов правительства держать вопросы по курируемым направлениям на личном контроле.

https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998486.html

курская область

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курская область, россия, михаил мишустин, вооруженные силы украины, здоровье - общество, безопасность