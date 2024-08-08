https://ria.ru/20240808/mishustin-1964995594.html

Мишустин рассказал о работе ведомств над эвакуацией в Курской области

Мишустин рассказал о работе ведомств над эвакуацией в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Мишустин рассказал о работе ведомств над эвакуацией в Курской области

Все ведомства активно работают над эвакуацией людей из зоны обстрелов в Курской области, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:16

2024-08-08T17:16

2024-08-08T17:43

курская область

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

вооруженные силы украины

здоровье - общество

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Все ведомства активно работают над эвакуацией людей из зоны обстрелов в Курской области, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все ведомства активно работают, идет эвакуация людей из небезопасной местности в специально созданные пункты временного размещения, которые находятся в том числе и в соседних областях", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ.При необходимости людям предоставляется лечение при участие специалистов федеральных медицинских учреждений, уточнил он.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/mishustin-1964997606.html

https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html

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курская область, россия, михаил мишустин, вооруженные силы украины, здоровье - общество, происшествия