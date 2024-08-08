Мишустин предложил правительству обсудить ситуацию в Курской области
Мишустин предложил обсудить атаки на Курскую область на заседании правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на заседании правительства начать обсуждение с ситуации в Курской области.
"Добрый день, уважаемые коллеги. Начну с Курской области, с ситуации, которая там складывается. Вчера эта тема подробно обсуждалась на совещании у президента", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.