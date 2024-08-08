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Минобороны показало кадры обезвреживания дрона "Баба Яга" ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965018142.html
Минобороны показало кадры обезвреживания дрона "Баба Яга" ВСУ
Минобороны показало кадры обезвреживания дрона "Баба Яга" ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало кадры обезвреживания дрона "Баба Яга" ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого украинского БПЛА "Баба Яга" сбросом сети в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:49
2024-08-08T18:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого украинского БПЛА "Баба Яга" сбросом сети в приграничном районе Курской области. "На кадрах объективного контроля обезвреживания беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ сбросом сети российским военнослужащим-оператором дрона в воздухе", - сообщает военное ведомство.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
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Кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в Курской области
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры обезвреживания дрона "Баба Яга" ВСУ

Минобороны опубликовало видео обезвреживания БПЛА "Баба Яга" под Курском

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого украинского БПЛА "Баба Яга" сбросом сети в приграничном районе Курской области.
"На кадрах объективного контроля обезвреживания беспилотного летательного аппарата "Баба Яга" ВСУ сбросом сети российским военнослужащим-оператором дрона в воздухе", - сообщает военное ведомство.
Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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