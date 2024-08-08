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Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ сбросами с БПЛА в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:41
2024-08-08T18:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ сбросами с БПЛА в приграничном районе Курской области. "На кадрах объективного контроля оператор боевого беспилотного летательного аппарата путем сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе", - сообщает военное ведомство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-08-08T18:41
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PT0M23S
Кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен расчетом гаубицы Д-30.
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ сбросами с БПЛА в приграничном районе Курской области.
«
"На кадрах объективного контроля оператор боевого беспилотного летательного аппарата путем сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе", - сообщает военное ведомство.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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