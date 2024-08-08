https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html

Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ сбросами с БПЛА в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:41

2024-08-08T18:41

2024-08-08T18:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ сбросами с БПЛА в приграничном районе Курской области. "На кадрах объективного контроля оператор боевого беспилотного летательного аппарата путем сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе", - сообщает военное ведомство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-08T18:41 true PT0M23S

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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины