https://ria.ru/20240808/minoborony-1964945639.html
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:20
2024-08-08T15:20
2024-08-08T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения противника", - сообщает военное ведомство. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по боекомплекту ВСУ. "В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен", - уточняют в МО РФ. Кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении цели, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html
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Кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен расчетом гаубицы Д-30.
2024-08-08T15:20
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском