https://ria.ru/20240808/minoborony-1964945639.html

Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском

Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:20

2024-08-08T15:20

2024-08-08T15:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения противника", - сообщает военное ведомство. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по боекомплекту ВСУ. "В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен", - уточняют в МО РФ. Кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении цели, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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Кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен расчетом гаубицы Д-30. 2024-08-08T15:20 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины