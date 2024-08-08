https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html

Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье

Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских беспилотников "Баба Яга" российскими операторами FPV-дронов в Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:15

2024-08-08T14:15

2024-08-08T14:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских беспилотников "Баба Яга" российскими операторами FPV-дронов в Курской области. "Минобороны России опубликовало кадры поражения БПЛА типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов "Баба Яга" ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе", - сообщает министерство. На кадрах российские дроны преследуют вражеские БПЛА и поражают их прямым попаданием.

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Поражение украинских дронов "Баба Яга" в воздухе российскими FPV-дронами На видео - поражение украинских дронов "Баба Яга" прямо в воздухе российскими FPV-дронами. БПЛА ВСУ были уничтожены в Курской области. 2024-08-08T14:15 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)