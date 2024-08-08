https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских беспилотников "Баба Яга" российскими операторами FPV-дронов в Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:15
2024-08-08T14:15
2024-08-08T14:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских беспилотников "Баба Яга" российскими операторами FPV-дронов в Курской области. "Минобороны России опубликовало кадры поражения БПЛА типа "Баба Яга" ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов "Баба Яга" ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе", - сообщает министерство. На кадрах российские дроны преследуют вражеские БПЛА и поражают их прямым попаданием.
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Поражение украинских дронов "Баба Яга" в воздухе российскими FPV-дронами
На видео - поражение украинских дронов "Баба Яга" прямо в воздухе российскими FPV-дронами. БПЛА ВСУ были уничтожены в Курской области.
2024-08-08T14:15
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье
Минобороны опубликовало кадры уничтожения дронов "Баба Яга" в Курской области