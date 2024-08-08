https://ria.ru/20240808/minoborony-1964915902.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 08.08.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, потери противника составили более 460... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:48

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", бронемашину MaxxPro производства США, 13 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф