https://ria.ru/20240808/minoborony-1964915333.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей - РИА Новости, 08.08.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей

Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:46

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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