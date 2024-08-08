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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 08.08.2024 (обновлено: 13:46 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964915333.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:29
2024-08-08T13:46
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ под Сумами, Харьковом и Курском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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