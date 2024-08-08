https://ria.ru/20240808/minoborony-1964915333.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:29
2024-08-08T13:29
2024-08-08T13:46
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960737805_0:224:3006:1915_1920x0_80_0_0_eb372e69136ca8525bcad78f4a3b8127.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Сумской и Харьковской областей Украины, а также в районе Курской области России, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960737805_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c801ee74eb15a9264c70375b4c67fa6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах трех областей
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ под Сумами, Харьковом и Курском