https://ria.ru/20240808/minoborony-1964914541.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 08.08.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 660 военнослужащих и два... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:26

2024-08-08T13:26

2024-08-08T13:40

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 660 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.По данным министерства, за сутки отражены две контратаки формирований 5 штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика