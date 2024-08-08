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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 08.08.2024
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13:26 08.08.2024 (обновлено: 13:40 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964914541.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 08.08.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 660 военнослужащих и два... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:26
2024-08-08T13:40
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 660 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.По данным министерства, за сутки отражены две контратаки формирований 5 штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ потеряли до 660 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 660 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным министерства, за сутки отражены две контратаки формирований 5 штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.
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