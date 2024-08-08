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Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом"
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской боевой бронемашины "Казак" "Ланцетом" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:30
2024-08-08T12:30
2024-08-08T12:30
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской боевой бронемашины "Казак" "Ланцетом" в приграничном районе Курской области. Военное ведомство в четверг сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Казак". "На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевой бронированной машины "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника", - сообщает министерство.
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Кадры уничтожения украинской боевой машины "Казак" в Курской области
Минобороны России показало кадры уничтожения украинской боевой машины "Казак" в Курской области. Удар был нанесен "Ланцетом".
2024-08-08T12:30
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронемашины "Казак" "Ланцетом"