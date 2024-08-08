https://ria.ru/20240808/minoborony-1964893765.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом"

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской боевой бронемашины "Казак" "Ланцетом" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:30

2024-08-08T12:30

2024-08-08T12:30

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской боевой бронемашины "Казак" "Ланцетом" в приграничном районе Курской области. Военное ведомство в четверг сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Казак". "На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевой бронированной машины "Казак" ВСУ в районе сосредоточения боевой техники противника", - сообщает министерство.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

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Кадры уничтожения украинской боевой машины "Казак" в Курской области Минобороны России показало кадры уничтожения украинской боевой машины "Казак" в Курской области. Удар был нанесен "Ланцетом". 2024-08-08T12:30 true PT0M29S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)