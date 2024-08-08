https://ria.ru/20240808/minoborony-1964878750.html

Минобороны рассказало об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны рассказало об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Подразделения группировки "Север" совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:48

2024-08-08T11:48

2024-08-08T14:17

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подразделения группировки "Север" совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной, сообщили в Минобороны."В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено", — рассказали в ведомстве.Российские военные наносят удары по выявленным скоплениям боевиков и техники ВСУ и пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории Курской области.Также наносятся авиационные удары по выдвигающимся украинским резервам на территории Сумской области.Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.При этом за сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак"."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240808/otstuplenie-1964871072.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

https://ria.ru/20240808/prodvizhenie-1964877891.html

курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины