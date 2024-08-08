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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:04
2024-08-08T05:04
2024-08-08T08:50
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак"."На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях", — указали в ведомстве.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты «Bradley» производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
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россия, курская область, сша, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области