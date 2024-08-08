Генерала Шестерова отправили под домашний арест, сообщили СМИ
Ъ: замглавы ГУ инновационного развития Минобороны отправили под домашний арест
© Фото : Минобороны РоссииГенерал-майор Владимир Шестеров
© Фото : Минобороны России
Генерал-майор Владимир Шестеров. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест по делу о хищениях, выделенных на парк "Патриот", средств, пишет газета "Коммерсант".
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"Фигурант дела о хищениях в парке "Патриот" отправлен под домашний арест. 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова", - пишет Коммерсант со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
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6 августа, 02:10
Как ранее сообщал СК, Шестеров занимает должность заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, имеет звание генерал-майора.
Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу уже арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Дело расследует Главное военное следственное управление СК России при оперативном сопровождении ФСБ.