https://ria.ru/20240808/minoborony-1964789657.html

Генерала Шестерова отправили под домашний арест, сообщили СМИ

Генерала Шестерова отправили под домашний арест, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.08.2024

Генерала Шестерова отправили под домашний арест, сообщили СМИ

Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова 235-й гарнизонный военный суд отправил под... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:32

2024-08-08T00:32

2024-08-08T02:50

происшествия

россия

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

главное военное следственное управление

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест по делу о хищениях, выделенных на парк "Патриот", средств, пишет газета "Коммерсант"."Фигурант дела о хищениях в парке "Патриот" отправлен под домашний арест. 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова", - пишет Коммерсант со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Как ранее сообщал СК, Шестеров занимает должность заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, имеет звание генерал-майора. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу уже арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Дело расследует Главное военное следственное управление СК России при оперативном сопровождении ФСБ.

https://ria.ru/20240806/uscherb-1964294267.html

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происшествия, россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, дело о хищениях в парке "патриот"