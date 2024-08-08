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Министр культуры Словакии объяснила, почему сменила место жительства - РИА Новости, 08.08.2024
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20:41 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ministr-1965045871.html
Министр культуры Словакии объяснила, почему сменила место жительства
Министр культуры Словакии объяснила, почему сменила место жительства - РИА Новости, 08.08.2024
Министр культуры Словакии объяснила, почему сменила место жительства
Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сообщила, что была вынуждена сменить место жительство из-за нападок журналистов и активистов, которые не согласны... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:41
2024-08-08T20:41
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БРАТИСЛАВА, 8 авг - РИА Новости. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сообщила, что была вынуждена сменить место жительство из-за нападок журналистов и активистов, которые не согласны с ее действиями. Шимковичова недавно уволила руководителей Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи, объяснив свое решение недовольством их работой. Оппозиционная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") заявила, что "авторитарные действия Шимковичовой переходят все границы". На 13 августа партия назначила акцию протеста в Братиславе. Кроме того, несогласные с ее действиями активисты в знак протеста анонсировали велопробег из Братиславы к дому министра в австрийском Киттзе. "Хочу предупредить тех, кто собирается… из Братиславы в Киттзе, что именно вы подстрекательством - и вы, некоторые журналисты, которые тут сидите, - выгнали меня из моего дома, чтобы я искала новый дом в Словакии и, конечно, адрес я вам не скажу, чтобы вы свой веломаршрут не изменили к моему месту жительства, где подвергли бы опасности меня и моего ребенка только потому, что я делаю свою работу", - сказала Шимковичова на пресс-конференции в четверг. Шимковичова вместе с 10-летней дочерью проживала в арендованном доме в австрийском Киттзе (в 14 километрах от Братиславы), после назначения на должность министра культуры она подверглась критике за то, что живет в соседней стране, а не в Словакии. В некоторых СМИ также появлялись данные об учебных заведениях, которые посещает ее ребенок в Австрии и в Словакии. Пятидесятидвухлетняя Шимковичова была назначена на пост министра культуры Словакии осенью 2023 года, долгое время она работала телеведущей на словацком телеканале Markiza. Телевизионная карьера Шимковичовой закончилась после того, как в 2015 году СМИ обратили внимание на ее посты в социальных сетях с резкими высказываниями в отношении беженцев. Тогда Шимковичова занялась политикой и стала депутатом парламента Словакии. После назначения на пост министра культуры в 2023 году она пообещала прекратить финансирование неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*. Кроме того, Шимковичова своим решением отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, что также было воспринято в Словакии неоднозначно.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
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в мире, словакия, братислава, россия
В мире, Словакия, Братислава, Россия
Министр культуры Словакии объяснила, почему сменила место жительства

Министр культуры Словакии заявила, что сменила место жительства из-за нападок

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 авг - РИА Новости. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сообщила, что была вынуждена сменить место жительство из-за нападок журналистов и активистов, которые не согласны с ее действиями.
Шимковичова недавно уволила руководителей Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи, объяснив свое решение недовольством их работой. Оппозиционная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") заявила, что "авторитарные действия Шимковичовой переходят все границы". На 13 августа партия назначила акцию протеста в Братиславе. Кроме того, несогласные с ее действиями активисты в знак протеста анонсировали велопробег из Братиславы к дому министра в австрийском Киттзе.
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"Хочу предупредить тех, кто собирается… из Братиславы в Киттзе, что именно вы подстрекательством - и вы, некоторые журналисты, которые тут сидите, - выгнали меня из моего дома, чтобы я искала новый дом в Словакии и, конечно, адрес я вам не скажу, чтобы вы свой веломаршрут не изменили к моему месту жительства, где подвергли бы опасности меня и моего ребенка только потому, что я делаю свою работу", - сказала Шимковичова на пресс-конференции в четверг.
Шимковичова вместе с 10-летней дочерью проживала в арендованном доме в австрийском Киттзе (в 14 километрах от Братиславы), после назначения на должность министра культуры она подверглась критике за то, что живет в соседней стране, а не в Словакии. В некоторых СМИ также появлялись данные об учебных заведениях, которые посещает ее ребенок в Австрии и в Словакии.
Пятидесятидвухлетняя Шимковичова была назначена на пост министра культуры Словакии осенью 2023 года, долгое время она работала телеведущей на словацком телеканале Markiza. Телевизионная карьера Шимковичовой закончилась после того, как в 2015 году СМИ обратили внимание на ее посты в социальных сетях с резкими высказываниями в отношении беженцев. Тогда Шимковичова занялась политикой и стала депутатом парламента Словакии. После назначения на пост министра культуры в 2023 году она пообещала прекратить финансирование неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*. Кроме того, Шимковичова своим решением отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, что также было воспринято в Словакии неоднозначно.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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