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На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок - РИА Новости, 08.08.2024
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08:20 08.08.2024 (обновлено: 10:15 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mikroavtobus-1964815059.html
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок - РИА Новости, 08.08.2024
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок
Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино и от удара опрокинулся на бок, пострадали пять человек,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:20
2024-08-08T10:15
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино и от удара опрокинулся на бок, пострадали пять человек, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале."Водитель, управляя автомашиной "Хонда", совершил попутное столкновение с микроавтобусом "Мерседес", в котором находилось пятнадцать пассажиров. От удара он опрокинулся на бок, в результате чего пять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ДТП произошло в городском округе Ступино на 95-м километре трассы в сторону столицы.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок

На трассе М-4 в Подмосковье микроавтобус упал на бок, пострадали пять человек

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто ДТП, где микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино. 8 августа 2024
Место ДТП, где микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 Дон в подмосковном Ступино. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место ДТП, где микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино. 8 августа 2024
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино и от удара опрокинулся на бок, пострадали пять человек, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.
"Водитель, управляя автомашиной "Хонда", совершил попутное столкновение с микроавтобусом "Мерседес", в котором находилось пятнадцать пассажиров. От удара он опрокинулся на бок, в результате чего пять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ДТП произошло в городском округе Ступино на 95-м километре трассы в сторону столицы.
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