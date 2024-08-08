https://ria.ru/20240808/mikroavtobus-1964815059.html
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок - РИА Новости, 08.08.2024
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок
Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино и от удара опрокинулся на бок, пострадали пять человек,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:20
2024-08-08T08:20
2024-08-08T10:15
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковой машиной на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино и от удара опрокинулся на бок, пострадали пять человек, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале."Водитель, управляя автомашиной "Хонда", совершил попутное столкновение с микроавтобусом "Мерседес", в котором находилось пятнадцать пассажиров. От удара он опрокинулся на бок, в результате чего пять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ДТП произошло в городском округе Ступино на 95-м километре трассы в сторону столицы.
https://ria.ru/20240808/krasnojarsk-1964809286.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье микроавтобус упал на бок
На трассе М-4 в Подмосковье микроавтобус упал на бок, пострадали пять человек