https://ria.ru/20240808/medvedev-1964847314.html
Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии
Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии - РИА Новости, 08.08.2024
Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X сравнил специальную военную операцию на Украине с конфликтом в Грузии в 2008 году, подчеркнув, что нынешняя... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:23
2024-08-08T10:23
2024-08-08T10:23
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X сравнил специальную военную операцию на Украине с конфликтом в Грузии в 2008 году, подчеркнув, что нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России. "В 2008 году мы защитили наш народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого урода (экс-главы Грузии Михаила) Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России", - написал он. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, южная осетия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Грузия, Южная Осетия, Дмитрий Медведев
Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии
Медведев: спецоперация на Украине закончится безоговорочной победой России