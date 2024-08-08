https://ria.ru/20240808/medvedev-1964847314.html

Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии

Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии - РИА Новости, 08.08.2024

Медведев сравнил спецоперацию на Украине с конфликтом в Грузии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X сравнил специальную военную операцию на Украине с конфликтом в Грузии в 2008 году, подчеркнув, что нынешняя... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:23

2024-08-08T10:23

2024-08-08T10:23

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X сравнил специальную военную операцию на Украине с конфликтом в Грузии в 2008 году, подчеркнув, что нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России. "В 2008 году мы защитили наш народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого урода (экс-главы Грузии Михаила) Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России", - написал он. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html

https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, грузия, южная осетия, дмитрий медведев