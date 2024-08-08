https://ria.ru/20240808/medvedev-1964813012.html
Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области
Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших станет... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:46
2024-08-08T07:46
2024-08-08T07:46
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курская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших станет тщательно продуманное возмездие. "Светлая память погибшим: военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них – это тщательно продуманное возмездие. Выздоровления всем раненым", - написал Медведев.
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общество, россия, курская область, дмитрий медведев
Общество, Россия, Курская область, Дмитрий Медведев
Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области
Медведев: возмездие станет лучшей памятью о погибших в Курской области