https://ria.ru/20240808/medvedev-1964813012.html

Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области

Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших станет... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:46

2024-08-08T07:46

2024-08-08T07:46

общество

россия

курская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших станет тщательно продуманное возмездие. "Светлая память погибшим: военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них – это тщательно продуманное возмездие. Выздоровления всем раненым", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240808/antonov-1964792221.html

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общество, россия, курская область, дмитрий медведев