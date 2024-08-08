https://ria.ru/20240808/medvedev-1964810311.html

Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области

Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области, беспощадно разгромить и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:07

2024-08-08T07:07

2024-08-08T07:15

курская область

дмитрий медведев

валерий герасимов

россия

курск

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области, беспощадно разгромить и уничтожить врага."Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу. Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и исполнить то, что начальник генерального штаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага", - написал он

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

курская область

россия

курск

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курская область, дмитрий медведев, валерий герасимов, россия, курск