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Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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07:07 08.08.2024 (обновлено: 07:15 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964810311.html
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области, беспощадно разгромить и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:07
2024-08-08T07:15
курская область
дмитрий медведев
валерий герасимов
россия
курск
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области, беспощадно разгромить и уничтожить врага."Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу. Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и исполнить то, что начальник генерального штаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага", - написал он
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html
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курская область, дмитрий медведев, валерий герасимов, россия, курск
Курская область, Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов, Россия, Курск
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области

Медведев: нужно беспощадно разгромить и уничтожить врага

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области, беспощадно разгромить и уничтожить врага.
«
"Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу. Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и исполнить то, что начальник генерального штаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага", - написал он
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Вчера, 05:04
 
Курская областьДмитрий МедведевВалерий ГерасимовРоссияКурск
 
 
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