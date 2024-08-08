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Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР - РИА Новости, 08.08.2024
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03:55 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964802506.html
Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР
Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР - РИА Новости, 08.08.2024
Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислал письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с серьезным ущербом в РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:55
2024-08-08T03:55
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СЕУЛ, 8 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислал письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с серьезным ущербом в некоторых районах страны из-за ливней и последовавшего затопления, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Председатель Медведев в письме отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР. Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - пишет ЦТАК. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ыйчжу на границе с Китаем и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей пострадавших районов. Вертолетами и на водных средствах были вывезены 4,2 тысячи человек. На чрезвычайном расширенном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи было принято решение направить на ликвидацию последствий солдат и членов партии, чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенные дороги и общественные здания, а также построить новое жилье на 4,4 тысячи квартир. В связи трагическими последствиями наводнений в северо-западных районах КНДР телеграмму северокорейскому лидеру направил президент России Владимир Путин. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких из-за стихии, выразив уверенность в том, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Российский президент также отметил готовность Москвы оказать помощь и поддержку дружественному народу. В ответной телеграмме Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину и правительству РФ и заявил, что, если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он "будет просить самых искренних друзей" - Россию.
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в мире, россия, китай, москва, ким чен ын, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
В мире, Россия, Китай, Москва, Ким Чен Ын, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР

Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР в связи с наводнением

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислал письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с серьезным ущербом в некоторых районах страны из-за ливней и последовавшего затопления, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"Председатель Медведев в письме отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР. Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - пишет ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ыйчжу на границе с Китаем и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей пострадавших районов. Вертолетами и на водных средствах были вывезены 4,2 тысячи человек. На чрезвычайном расширенном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи было принято решение направить на ликвидацию последствий солдат и членов партии, чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенные дороги и общественные здания, а также построить новое жилье на 4,4 тысячи квартир.
В связи трагическими последствиями наводнений в северо-западных районах КНДР телеграмму северокорейскому лидеру направил президент России Владимир Путин. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких из-за стихии, выразив уверенность в том, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Российский президент также отметил готовность Москвы оказать помощь и поддержку дружественному народу. В ответной телеграмме Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину и правительству РФ и заявил, что, если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он "будет просить самых искренних друзей" - Россию.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
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