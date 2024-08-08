Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР
Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР в связи с наводнением
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
СЕУЛ, 8 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислал письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с серьезным ущербом в некоторых районах страны из-за ливней и последовавшего затопления, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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"Председатель Медведев в письме отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР. Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - пишет ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ыйчжу на границе с Китаем и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей пострадавших районов. Вертолетами и на водных средствах были вывезены 4,2 тысячи человек. На чрезвычайном расширенном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи было принято решение направить на ликвидацию последствий солдат и членов партии, чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенные дороги и общественные здания, а также построить новое жилье на 4,4 тысячи квартир.
В связи трагическими последствиями наводнений в северо-западных районах КНДР телеграмму северокорейскому лидеру направил президент России Владимир Путин. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких из-за стихии, выразив уверенность в том, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Российский президент также отметил готовность Москвы оказать помощь и поддержку дружественному народу. В ответной телеграмме Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину и правительству РФ и заявил, что, если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он "будет просить самых искренних друзей" - Россию.