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Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом - РИА Новости, 08.08.2024
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08:42 08.08.2024 (обновлено: 09:01 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mask-1964816233.html
Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом
Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом - РИА Новости, 08.08.2024
Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:42
2024-08-08T09:01
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией. В соцсети X был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Пользователь соцсети, который поделился этим видео, задался вопросом, кто будет решать, что считается дезинформацией, а что - нет. "Он такой глупец", - прокомментировал Маск видеозапись, добавив к сообщению эмодзи рассмешенного до слез человечка.
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в мире, сша, миннесота, илон маск
В мире, США, Миннесота, Илон Маск
Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом

Маск назвал кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца глупцом

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией.
В соцсети X был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Пользователь соцсети, который поделился этим видео, задался вопросом, кто будет решать, что считается дезинформацией, а что - нет.
"Он такой глупец", - прокомментировал Маск видеозапись, добавив к сообщению эмодзи рассмешенного до слез человечка.
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