https://ria.ru/20240808/mask-1964816233.html

Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом

Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом - РИА Новости, 08.08.2024

Маск назвал кандидата в вице-президенты Уолца глупцом

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:42

2024-08-08T08:42

2024-08-08T09:01

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сша

миннесота

илон маск

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией. В соцсети X был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Пользователь соцсети, который поделился этим видео, задался вопросом, кто будет решать, что считается дезинформацией, а что - нет. "Он такой глупец", - прокомментировал Маск видеозапись, добавив к сообщению эмодзи рассмешенного до слез человечка.

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сша

миннесота

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Дарья Буймова

в мире, сша, миннесота, илон маск