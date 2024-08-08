Макрон призвал Нетаньяху избежать "цикла возмездия" на Ближнем Востоке
Макрон призвал Нетаньяху избежать "цикла возмездия" в регионе
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его избежать "цикла возмездия" на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе, сообщает Елисейский дворец в эфире телеканала BFMTV.
"Точно так же, как (Макрон - ред.) призвал иранского президента (Масуда Пезешкиана - ред.) избежать цикла возмездия, который может стать угрозой для населения и стабильности региона, он призвал премьер-министра Израиля следовать той же логике, которая должна применяться ко всем сторонам в регионе", - цитирует заявление дворца телеканал BFMTV.
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Также в документе отмечается, что возможная война между Израилем и Ливаном будет иметь "разрушительные последствия" для всего региона, добавляет телеканал.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
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