https://ria.ru/20240808/linija-1965038954.html

"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье

"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье - РИА Новости, 08.08.2024

"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье

По решению губернатора Игоря Рудени в Тверской области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:01

2024-08-08T20:01

2024-08-08T20:01

тверская область

курская область

курск

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По решению губернатора Игоря Рудени в Тверской области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. По единому телефону 122 (добавочная кнопка №3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медицинской помощи и другие сведения. По поручению Игоря Рудени с каждым заявителем ведется адресная работа. Министерства социальной защиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей, говорится в сообщении. Кроме того, от Тверской области в Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья – врачи анестезиологи-реаниматологи, добавили в пресс-службу. Ранее сообщалось, что в настоящее время в Твери ведется формирование гумгруза, который 13 августа будет направлен в Курск. В состав груза войдут школьная форма и одежда для дошкольников, лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности и другие необходимые людям вещи.

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

курская область

курск

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курская область, курск, тверь, игорь руденя, тверская область