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"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье - РИА Новости, 08.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:01 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/linija-1965038954.html
"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье
"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье - РИА Новости, 08.08.2024
"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье
По решению губернатора Игоря Рудени в Тверской области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:01
2024-08-08T20:01
тверская область
курская область
курск
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По решению губернатора Игоря Рудени в Тверской области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. По единому телефону 122 (добавочная кнопка №3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медицинской помощи и другие сведения. По поручению Игоря Рудени с каждым заявителем ведется адресная работа. Министерства социальной защиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей, говорится в сообщении. Кроме того, от Тверской области в Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья – врачи анестезиологи-реаниматологи, добавили в пресс-службу. Ранее сообщалось, что в настоящее время в Твери ведется формирование гумгруза, который 13 августа будет направлен в Курск. В состав груза войдут школьная форма и одежда для дошкольников, лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности и другие необходимые людям вещи.
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курская область, курск, тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Курская область, Курск, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область

"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье

© РИА НовостиГорячая линия
Горячая линия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости
Горячая линия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По решению губернатора Игоря Рудени в Тверской области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По единому телефону 122 (добавочная кнопка №3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медицинской помощи и другие сведения.
По поручению Игоря Рудени с каждым заявителем ведется адресная работа. Министерства социальной защиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей, говорится в сообщении.
Кроме того, от Тверской области в Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья – врачи анестезиологи-реаниматологи, добавили в пресс-службу.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в Твери ведется формирование гумгруза, который 13 августа будет направлен в Курск. В состав груза войдут школьная форма и одежда для дошкольников, лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности и другие необходимые людям вещи.
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