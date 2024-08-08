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Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой
Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой - РИА Новости, 08.08.2024
Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину, что поручил оборудовать заправки в регионе системами РЭБ и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:59
2024-08-08T17:59
2024-08-08T17:59
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину, что поручил оборудовать заправки в регионе системами РЭБ и бронезащитой. Встреча Смирнова с президентом проходила в режиме видеоконференции. "Также с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти" - ред.) провел переговоры, с нашим топливно-энергетическим комплексом, чтобы все заправки функционировали, топливо было. Мы с ними проводим системную работу, чтобы все заправочные комплексы были оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой", - сказал Смирнов.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Общество, Безопасность
Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой
Смирнов поручил оборудовать курские заправки средствами РЭБ и бронезащитой