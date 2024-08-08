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Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой

Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой - РИА Новости, 08.08.2024

Курские заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину, что поручил оборудовать заправки в регионе системами РЭБ и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:59

2024-08-08T17:59

2024-08-08T17:59

специальная военная операция на украине

курская область

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алексей смирнов (политик)

владимир путин

общество

безопасность

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину, что поручил оборудовать заправки в регионе системами РЭБ и бронезащитой. Встреча Смирнова с президентом проходила в режиме видеоконференции. "Также с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти" - ред.) провел переговоры, с нашим топливно-энергетическим комплексом, чтобы все заправки функционировали, топливо было. Мы с ними проводим системную работу, чтобы все заправочные комплексы были оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240808/smirnov-1964990907.html

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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, общество, безопасность