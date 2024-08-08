https://ria.ru/20240808/kursk-1964850851.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность в четвертый раз за сутки объявили в Курской области, сообщил в четверг врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:30
2024-08-08T10:30
2024-08-08T10:37
курская область
происшествия
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ТУЛА, 8 авг – РИА Новости. Ракетную опасность в четвертый раз за сутки объявили в Курской области, сообщил в четверг врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил он.Ранее ракетную опасность в Курской области объявляли в 6:10 мск, отбой произошел лишь спустя почти 3,5 часа.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964838664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора: в Курской области вновь объявили ракетную опасность