https://ria.ru/20240808/kupyanskoe-1964885436.html

У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев

У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев - РИА Новости, 08.08.2024

У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев

На купянском направлении Вооруженные силы России удерживают свои достижения, у ВСУ нет сил отвоевать обратно освобожденные поселки, сообщил глава российской... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:04

2024-08-08T12:04

2024-08-08T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На купянском направлении Вооруженные силы России удерживают свои достижения, у ВСУ нет сил отвоевать обратно освобожденные поселки, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Все наши достижения - те поселки, которые были ранее освобождены, - сейчас удерживаются (ВС РФ – ред.). Сил у украинской стороны отбивать эти поселки практически нет. Часть дороги Купянск – Сватово также контролируется нашими ребятами", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964847314.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность