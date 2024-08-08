https://ria.ru/20240808/kupyanskoe-1964885436.html
У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев
У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев - РИА Новости, 08.08.2024
У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев
На купянском направлении Вооруженные силы России удерживают свои достижения, у ВСУ нет сил отвоевать обратно освобожденные поселки, сообщил глава российской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:04
2024-08-08T12:04
2024-08-08T12:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На купянском направлении Вооруженные силы России удерживают свои достижения, у ВСУ нет сил отвоевать обратно освобожденные поселки, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Все наши достижения - те поселки, которые были ранее освобождены, - сейчас удерживаются (ВС РФ – ред.). Сил у украинской стороны отбивать эти поселки практически нет. Часть дороги Купянск – Сватово также контролируется нашими ребятами", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964847314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
У ВСУ не хватит сил отбить освобожденные харьковские поселки, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ не может отвоевать освобожденные поселки на Купянском направлении