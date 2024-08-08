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Умер актер Владимир Крашенинников - РИА Новости, 08.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:29 08.08.2024 (обновлено: 11:08 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/krasheninnikov--1964811926.html
Умер актер Владимир Крашенинников
Умер актер Владимир Крашенинников - РИА Новости, 08.08.2024
Умер актер Владимир Крашенинников
Актер Орловского государственного театра "Свободное пространство" Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет, сообщается на странице учреждения в социальной... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:29
2024-08-08T11:08
культура
московский драматический театр имени к. с. станиславского
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Орловского государственного театра "Свободное пространство" Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет, сообщается на странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте"."Владимир Крашенинников посвятил театральной сцене почти 50 лет, 39 из них играл в нашей труппе. Актер всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем для каждого из нас", — говорится в сообщении.Актер родился в 1948 году, в 1974-м окончил Школу-студию МХАТ. Во второй половине 1970-х годов — актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 1985 года служил в театре "Свободное пространство".
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московский драматический театр имени к. с. станиславского
Культура, Московский драматический театр имени К. С. Станиславского
Умер актер Владимир Крашенинников

Актер Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет

© Фото : Театр "Свободное пространство"/ВКонтактеАртист Владимир Крашенинников
Артист Владимир Крашенинников - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Театр "Свободное пространство"/ВКонтакте
Артист Владимир Крашенинников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Орловского государственного театра "Свободное пространство" Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет, сообщается на странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте".
"Владимир Крашенинников посвятил театральной сцене почти 50 лет, 39 из них играл в нашей труппе. Актер всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем для каждого из нас", — говорится в сообщении.
Актер родился в 1948 году, в 1974-м окончил Школу-студию МХАТ. Во второй половине 1970-х годов — актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 1985 года служил в театре "Свободное пространство".
 
КультураМосковский драматический театр имени К. С. Станиславского
 
 
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