https://ria.ru/20240808/krasheninnikov--1964811926.html

Умер актер Владимир Крашенинников

Умер актер Владимир Крашенинников - РИА Новости, 08.08.2024

Умер актер Владимир Крашенинников

Актер Орловского государственного театра "Свободное пространство" Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет, сообщается на странице учреждения в социальной... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:29

2024-08-08T07:29

2024-08-08T11:08

культура

московский драматический театр имени к. с. станиславского

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Орловского государственного театра "Свободное пространство" Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет, сообщается на странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте"."Владимир Крашенинников посвятил театральной сцене почти 50 лет, 39 из них играл в нашей труппе. Актер всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем для каждого из нас", — говорится в сообщении.Актер родился в 1948 году, в 1974-м окончил Школу-студию МХАТ. Во второй половине 1970-х годов — актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 1985 года служил в театре "Свободное пространство".

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский драматический театр имени к. с. станиславского