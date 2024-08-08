https://ria.ru/20240808/korpus-1964919674.html

Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка"

Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка" - РИА Новости, 08.08.2024

Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка"

Два новых модульных жилых корпуса построят для оздоровительного центра "Голоевка", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:48

2024-08-08T13:48

2024-08-08T13:48

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964919403_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b983172a69e98b7f89da5a274b14fcb1.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два новых модульных жилых корпуса построят для оздоровительного центра "Голоевка", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он уточнил, что возведение пройдет при поддержке правительства России. Здания увеличат вместимость лагеря на 100 мест, что позволит дополнительно принимать для отдыха почти 2 тысячи детей в год. На эти цели региону выделят более 60 миллионов рублей. "Это стало возможным благодаря включению Смоленской области в перечень регионов, которые получат дополнительные средства на развитие инфраструктуры для детского отдыха в рамках федпроекта Минпросвещения России "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - пишет Анохин. В настоящий момент в Смоленской области работает 188 детских лагерей: 177 пришкольных, девять стационарных и два палаточных. За два минувших месяца лета оздоровление в них прошло более 14 тысяч детей.

https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

смоленская область, россия, василий анохин