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Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка" - РИА Новости, 08.08.2024
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Смоленская область
 
13:48 08.08.2024
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Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка"
Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка" - РИА Новости, 08.08.2024
Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка"
Два новых модульных жилых корпуса построят для оздоровительного центра "Голоевка", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:48
2024-08-08T13:48
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два новых модульных жилых корпуса построят для оздоровительного центра "Голоевка", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он уточнил, что возведение пройдет при поддержке правительства России. Здания увеличат вместимость лагеря на 100 мест, что позволит дополнительно принимать для отдыха почти 2 тысячи детей в год. На эти цели региону выделят более 60 миллионов рублей. "Это стало возможным благодаря включению Смоленской области в перечень регионов, которые получат дополнительные средства на развитие инфраструктуры для детского отдыха в рамках федпроекта Минпросвещения России "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - пишет Анохин. В настоящий момент в Смоленской области работает 188 детских лагерей: 177 пришкольных, девять стационарных и два палаточных. За два минувших месяца лета оздоровление в них прошло более 14 тысяч детей.
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин

Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка"

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиДва новых модульных жилых корпуса построят для детского оздоровительного центра "Голоевка"
Два новых модульных жилых корпуса построят для детского оздоровительного центра Голоевка - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Два новых модульных жилых корпуса построят для детского оздоровительного центра "Голоевка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два новых модульных жилых корпуса построят для оздоровительного центра "Голоевка", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он уточнил, что возведение пройдет при поддержке правительства России. Здания увеличат вместимость лагеря на 100 мест, что позволит дополнительно принимать для отдыха почти 2 тысячи детей в год. На эти цели региону выделят более 60 миллионов рублей.
"Это стало возможным благодаря включению Смоленской области в перечень регионов, которые получат дополнительные средства на развитие инфраструктуры для детского отдыха в рамках федпроекта Минпросвещения России "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - пишет Анохин.
В настоящий момент в Смоленской области работает 188 детских лагерей: 177 пришкольных, девять стационарных и два палаточных. За два минувших месяца лета оздоровление в них прошло более 14 тысяч детей.
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