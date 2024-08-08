Два новых корпуса построят для смоленского лагеря "Голоевка"
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиДва новых модульных жилых корпуса построят для детского оздоровительного центра "Голоевка"
Два новых модульных жилых корпуса построят для детского оздоровительного центра "Голоевка"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два новых модульных жилых корпуса построят для оздоровительного центра "Голоевка", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он уточнил, что возведение пройдет при поддержке правительства России. Здания увеличат вместимость лагеря на 100 мест, что позволит дополнительно принимать для отдыха почти 2 тысячи детей в год. На эти цели региону выделят более 60 миллионов рублей.
"Это стало возможным благодаря включению Смоленской области в перечень регионов, которые получат дополнительные средства на развитие инфраструктуры для детского отдыха в рамках федпроекта Минпросвещения России "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - пишет Анохин.
В настоящий момент в Смоленской области работает 188 детских лагерей: 177 пришкольных, девять стационарных и два палаточных. За два минувших месяца лета оздоровление в них прошло более 14 тысяч детей.