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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы раздались в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Зеркало недели", РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:19
2024-08-08T15:19
2024-08-08T15:19
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Зеркало недели", "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 15.15 мск звучит в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы