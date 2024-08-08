https://ria.ru/20240808/khamas-1964926015.html

ХАМАС не планирует менять позицию на переговорах по Газе

ХАМАС не планирует менять позицию на переговорах по Газе - РИА Новости, 08.08.2024

ХАМАС не планирует менять позицию на переговорах по Газе

Позиция ХАМАС на переговорах по перемирию в секторе Газа не претерпит изменений после назначения Яхьи Синвара на должность главы политбюро движения, сообщил РИА РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:13

2024-08-08T14:13

2024-08-08T14:30

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в мире

израиль

сектор газа

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БЕЙРУТ, 8 авг – РИА Новости. Позиция ХАМАС на переговорах по перемирию в секторе Газа не претерпит изменений после назначения Яхьи Синвара на должность главы политбюро движения, сообщил РИА Новости один из политических руководителей ХАМАС Басам Халаф.Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Синвара на пост главы политбюро движения после убийства Исмаила Хании в Тегеране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Синвар всегда был основным человеком, который мог принять решение о прекращении огня в секторе Газа."Никаких изменений в вопросе переговоров не произойдет, так как требования палестинских фракций ясны, и любое соглашение, которое удовлетворяет эти требования, будет одобрено независимо от личности главы политбюро движения", - сказал Халаф.Собеседник агентства также отметил, что несмотря на хорошие отношения Синвара с проиранской "осью сопротивления", сам он не будет проводить более жёсткую политику. Халаф добавил что назначение может ускорить достижения примирения палестинских фракций в рамках межпалестинского диалога."Последний (Синвар – ред.) является одним из наиболее расположенных для палестинского населения… Поэтому его назначение может послужить катализатором для реализации примирения палестинцев и осуществления того, что было согласовано в Пекине", - добавил Халаф.Ранее член центрального комитета главного командования Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Хамза Аль-Баштави в разговоре с РИА Новости заявил, что назначение Яхьи Синвара на пост главы политбюро ХАМАС не отразится на ходе переговоров с Израилем, отметив что руководство движения продолжит их до полного прекращения огня в секторе Газа.Газета New York Times, 28 июля, со ссылкой на израильских чиновников написала, что во время последней встречи по перемирию в секторе Газа в Риме, на которой присутствовали представители Египта, США, Катара и Израиля, Нетаньяху был главной причиной "ужесточения позиции Израиля". Согласно газете, манёвренность Нетаньяху ограничена его правым правительством, в котором некоторые чиновники выступают против перемирия. По словам источников, Израиль хочет сохранить военные контрольно-пропускные пункты вдоль стратегической автомагистрали в секторе Газа, чтобы помешать ХАМАС переправлять оружие в сторону Газы. Позже представитель движения в Ливане Валид аль-Килани заявил РИА Новости, что они не согласны на новые условия Израиля для прекращения огня в секторе Газа, которые выдвинул Нетаньяху. Представитель ХАМАС добавил, что движение "открыто ко всем предложениям, которые служат интересам палестинского народа".

https://ria.ru/20240807/tsahal-1964761362.html

https://ria.ru/20240807/hamas-1964669549.html

https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хамас, в мире, израиль, сектор газа