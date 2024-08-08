https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html

Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока

Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока - РИА Новости, 08.08.2024

Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока

В Липецкой области на год раньше начался масштабный капремонт общеобразовательных школ; в эксплуатацию объекты планируют сдать также с опережением графика,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:06

2024-08-08T10:06

2024-08-08T10:06

липецкая область

елец

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg

ЛИПЕЦК, 8 авг – РИА Новости. В Липецкой области на год раньше начался масштабный капремонт общеобразовательных школ; в эксплуатацию объекты планируют сдать также с опережением графика, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Первыми будут отремонтированы две школы в областном центре, где обучается почти три тысячи детей. На время ремонта школьников распределят в соседние школы. В зданиях планируется заменить кровлю, коммуникации, окна, обновить фасады, а также приобрести новое современное оборудование, мебель. Финансирование осуществляется их трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования".Прежде чем приступить к ремонту региональные власти учли пожелания всех участников учебного процесса."Заключили контракт раньше – начинаем делать. Дизайн, конечно же, обсудим с педагогами, школьниками и их родителями. В следующем году они смогут оценить результат", – отметил Артамонов.Глава региона напомнил, что по программе "Модернизация школьных систем образования" в области уже отремонтированы четыре школы: в Ельце, в селе Становое и две липецкие школы. В настоящее время идет ремонт шести учебных заведений. До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.

https://ria.ru/20240806/avtobusy-1964328988.html

https://ria.ru/20240718/nakazanie-1960466878.html

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, игорь артамонов