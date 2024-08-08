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Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока - РИА Новости, 08.08.2024
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Липецкая область
 
10:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html
Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока
Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока - РИА Новости, 08.08.2024
Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока
В Липецкой области на год раньше начался масштабный капремонт общеобразовательных школ; в эксплуатацию объекты планируют сдать также с опережением графика,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:06
2024-08-08T10:06
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 авг – РИА Новости. В Липецкой области на год раньше начался масштабный капремонт общеобразовательных школ; в эксплуатацию объекты планируют сдать также с опережением графика, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Первыми будут отремонтированы две школы в областном центре, где обучается почти три тысячи детей. На время ремонта школьников распределят в соседние школы. В зданиях планируется заменить кровлю, коммуникации, окна, обновить фасады, а также приобрести новое современное оборудование, мебель. Финансирование осуществляется их трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования".Прежде чем приступить к ремонту региональные власти учли пожелания всех участников учебного процесса."Заключили контракт раньше – начинаем делать. Дизайн, конечно же, обсудим с педагогами, школьниками и их родителями. В следующем году они смогут оценить результат", – отметил Артамонов.Глава региона напомнил, что по программе "Модернизация школьных систем образования" в области уже отремонтированы четыре школы: в Ельце, в селе Становое и две липецкие школы. В настоящее время идет ремонт шести учебных заведений. До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 авг – РИА Новости. В Липецкой области на год раньше начался масштабный капремонт общеобразовательных школ; в эксплуатацию объекты планируют сдать также с опережением графика, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Первыми будут отремонтированы две школы в областном центре, где обучается почти три тысячи детей. На время ремонта школьников распределят в соседние школы. В зданиях планируется заменить кровлю, коммуникации, окна, обновить фасады, а также приобрести новое современное оборудование, мебель. Финансирование осуществляется их трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования".
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В Липецкой области закупят школьных автобусов почти на 93 миллиона рублей
6 августа, 10:05
Прежде чем приступить к ремонту региональные власти учли пожелания всех участников учебного процесса.
"Заключили контракт раньше – начинаем делать. Дизайн, конечно же, обсудим с педагогами, школьниками и их родителями. В следующем году они смогут оценить результат", – отметил Артамонов.
Глава региона напомнил, что по программе "Модернизация школьных систем образования" в области уже отремонтированы четыре школы: в Ельце, в селе Становое и две липецкие школы. В настоящее время идет ремонт шести учебных заведений. До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.
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