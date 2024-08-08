https://ria.ru/20240808/kandidat-1964887814.html

Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм"

Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм" - РИА Новости, 08.08.2024

Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм"

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что поддерживает законодательную инициативу, по... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:11

2024-08-08T12:11

2024-08-08T12:11

в мире

сша

россия

украина

роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта, и считает, что такая инициатива могла бы ограничить "военный авантюризм" США. "Я поддерживаю законодательные инициативы... запрещающие развертывание национальной гвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы "военный авантюризм", воспринимающийся нормальным, что принимается сегодня как само собой разумеющееся", - написал Кеннеди-младший. Ранее Кеннеди-младший призывал власти США сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Он отмечал, что мир в настоящее время находится "в заложниках прокси-войны" с Россией. По его мнению, большинство американцев даже не знают, почему США замешаны в этом конфликте. Он призвал перестать тратить деньги на украинский конфликт, заявив, что пришло время "взрослым помириться". Также Кеннеди-младший заявлял, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на выборах.

https://ria.ru/20240801/kennedi-1963483501.html

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, роберт ф. кеннеди-младший