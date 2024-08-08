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Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм" - РИА Новости, 08.08.2024
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12:11 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/kandidat-1964887814.html
Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм"
Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм" - РИА Новости, 08.08.2024
Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм"
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что поддерживает законодательную инициативу, по... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:11
2024-08-08T12:11
в мире
сша
россия
украина
роберт ф. кеннеди-младший
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта, и считает, что такая инициатива могла бы ограничить "военный авантюризм" США. "Я поддерживаю законодательные инициативы... запрещающие развертывание национальной гвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы "военный авантюризм", воспринимающийся нормальным, что принимается сегодня как само собой разумеющееся", - написал Кеннеди-младший. Ранее Кеннеди-младший призывал власти США сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Он отмечал, что мир в настоящее время находится "в заложниках прокси-войны" с Россией. По его мнению, большинство американцев даже не знают, почему США замешаны в этом конфликте. Он призвал перестать тратить деньги на украинский конфликт, заявив, что пришло время "взрослым помириться". Также Кеннеди-младший заявлял, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на выборах.
https://ria.ru/20240801/kennedi-1963483501.html
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в мире, сша, россия, украина, роберт ф. кеннеди-младший
В мире, США, Россия, Украина, Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кандидат в президенты США предложил ограничить "военный авантюризм"

Кандидат в президенты США Кеннеди поддержал идею об объявлении войны конгрессом

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что поддерживает законодательную инициативу, по которой от конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем отправлять войска национальной гвардии в зону зарубежного конфликта, и считает, что такая инициатива могла бы ограничить "военный авантюризм" США.
"Я поддерживаю законодательные инициативы... запрещающие развертывание национальной гвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы "военный авантюризм", воспринимающийся нормальным, что принимается сегодня как само собой разумеющееся", - написал Кеннеди-младший.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России
1 августа, 16:49
Ранее Кеннеди-младший призывал власти США сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Он отмечал, что мир в настоящее время находится "в заложниках прокси-войны" с Россией. По его мнению, большинство американцев даже не знают, почему США замешаны в этом конфликте. Он призвал перестать тратить деньги на украинский конфликт, заявив, что пришло время "взрослым помириться".
Также Кеннеди-младший заявлял, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на выборах.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России
20 июня, 09:38
 
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