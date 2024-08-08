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Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху
Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.08.2024
Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху
Шансы заключить сделку по сектору Газа возросли после гибели "некоторых экстремистских элементов", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:01
2024-08-08T15:01
2024-08-08T15:14
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шансы заключить сделку по сектору Газа возросли после гибели "некоторых экстремистских элементов", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Time."Я думаю, что они увеличились, потому что некоторые из экстремистских элементов, выступавших против сделки, больше не с нами", - сказал он на вопрос, как повлияют на ход переговоров убийства командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: шансы договориться по Газе лишь возросли с гибелью "экстремистов"