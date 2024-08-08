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Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.08.2024
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15:01 08.08.2024 (обновлено: 15:14 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/izrail-1964940436.html
Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху
Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.08.2024
Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху
Шансы заключить сделку по сектору Газа возросли после гибели "некоторых экстремистских элементов", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:01
2024-08-08T15:14
биньямин нетаньяху
в мире
израиль
бейрут
тегеран (город)
исмаил хания
хезболла
хамас
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шансы заключить сделку по сектору Газа возросли после гибели "некоторых экстремистских элементов", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Time."Я думаю, что они увеличились, потому что некоторые из экстремистских элементов, выступавших против сделки, больше не с нами", - сказал он на вопрос, как повлияют на ход переговоров убийства командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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израиль
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биньямин нетаньяху, в мире, израиль, бейрут, тегеран (город), исмаил хания, хезболла, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
Биньямин Нетаньяху, В мире, Израиль, Бейрут, Тегеран (город), Исмаил Хания, Хезболла, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Шансы договориться по Газе возросли после смерти Хании, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: шансы договориться по Газе лишь возросли с гибелью "экстремистов"

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шансы заключить сделку по сектору Газа возросли после гибели "некоторых экстремистских элементов", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Time.
"Я думаю, что они увеличились, потому что некоторые из экстремистских элементов, выступавших против сделки, больше не с нами", - сказал он на вопрос, как повлияют на ход переговоров убийства командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху
4 августа, 09:47
 
Биньямин НетаньяхуВ миреИзраильБейрутТегеран (город)Исмаил ХанияХезболлаХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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