Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:29 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/izdeliya-1965031412.html
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс - РИА Новости, 08.08.2024
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс
За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:29
2024-08-08T19:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965030918_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_771de37e72cb2f7e91eaaa4c4878bf73.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. "За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба министерства. По ее словам, объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодия 2024 года в натуральном выражении превысил 136 миллионов рублей, что выше на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зиновьева пояснила, что данная сфера промышленности – одна из приоритетных для Московской области и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет России.
https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965030918_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_825700b1e29a659de4bfdb7f8c180770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия

Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба министерства.
По ее словам, объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодия 2024 года в натуральном выражении превысил 136 миллионов рублей, что выше на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Зиновьева пояснила, что данная сфера промышленности – одна из приоритетных для Московской области и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет России.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
25 января, 18:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала