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Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс - РИА Новости, 08.08.2024
Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс
За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:29
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. "За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба министерства. По ее словам, объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодия 2024 года в натуральном выражении превысил 136 миллионов рублей, что выше на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зиновьева пояснила, что данная сфера промышленности – одна из приоритетных для Московской области и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет России.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба министерства.
По ее словам, объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодия 2024 года в натуральном выражении превысил 136 миллионов рублей, что выше на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Зиновьева пояснила, что данная сфера промышленности – одна из приоритетных для Московской области и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет России
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