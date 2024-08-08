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Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс

Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс - РИА Новости, 08.08.2024

Подмосковье на 35 процентов нарастило выпуск изделий из резины и пластмасс

За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:29

2024-08-08T19:29

2024-08-08T19:29

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Московской области производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. "За первые шесть месяцев этого года рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба министерства. По ее словам, объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодия 2024 года в натуральном выражении превысил 136 миллионов рублей, что выше на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зиновьева пояснила, что данная сфера промышленности – одна из приоритетных для Московской области и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет России.

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия