https://ria.ru/20240808/investitsii-1964915766.html
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области - РИА Новости, 08.08.2024
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области
Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:29
2024-08-08T13:29
2024-08-08T14:35
смоленская область
рославльский район
василий анохин
цветы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964931563_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6997c210709eb8c7390c066fb52c118d.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Наша область станет одним из лидеров в стране по выращиванию цветов! Это произойдет благодаря новому тепличному комбинату для культивации хризантем в Рославльском районе. Подготовку к возведению объекта начала группа компаний "Горкунов". Инвестор уже приступил к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и обустройству строительной площадки", - написал губернатор. Он добавил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Объем вложений в него составит более 4 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест. Также комбинат оснастят современным автоматизированным оборудованием, что позволит выращивать там 40 миллионов цветов в год на срез. "Продолжим оказывать всестороннее содействие инвестору для успешной реализации проекта", - добавил Анохин.
https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html
https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo-1912419925.html
рославльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964931563_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_3c3a8c4df965a9f7d5015bccda9da6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рославльский район, василий анохин, цветы
Смоленская область, Рославльский район, Василий Анохин, Цветы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Наша область станет одним из лидеров в стране по выращиванию цветов! Это произойдет благодаря новому тепличному комбинату для культивации хризантем в Рославльском районе
. Подготовку к возведению объекта начала группа компаний "Горкунов". Инвестор уже приступил к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и обустройству строительной площадки", - написал губернатор.
Он добавил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Объем вложений в него составит более 4 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест. Также комбинат оснастят современным автоматизированным оборудованием, что позволит выращивать там 40 миллионов цветов в год на срез.
"Продолжим оказывать всестороннее содействие инвестору для успешной реализации проекта", - добавил Анохин.