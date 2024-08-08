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Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:29 08.08.2024 (обновлено: 14:35 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/investitsii-1964915766.html
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области - РИА Новости, 08.08.2024
Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области
Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:29
2024-08-08T14:35
смоленская область
рославльский район
василий анохин
цветы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Наша область станет одним из лидеров в стране по выращиванию цветов! Это произойдет благодаря новому тепличному комбинату для культивации хризантем в Рославльском районе. Подготовку к возведению объекта начала группа компаний "Горкунов". Инвестор уже приступил к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и обустройству строительной площадки", - написал губернатор. Он добавил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Объем вложений в него составит более 4 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест. Также комбинат оснастят современным автоматизированным оборудованием, что позволит выращивать там 40 миллионов цветов в год на срез. "Продолжим оказывать всестороннее содействие инвестору для успешной реализации проекта", - добавил Анохин.
https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html
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рославльский район, василий анохин, цветы
Смоленская область, Рославльский район, Василий Анохин, Цветы

Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области

© iStock.com / barmaliniХризантемы в теплице
Хризантемы в теплице - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / barmalini
Хризантемы в теплице. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Наша область станет одним из лидеров в стране по выращиванию цветов! Это произойдет благодаря новому тепличному комбинату для культивации хризантем в Рославльском районе. Подготовку к возведению объекта начала группа компаний "Горкунов". Инвестор уже приступил к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и обустройству строительной площадки", - написал губернатор.
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Он добавил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Объем вложений в него составит более 4 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест. Также комбинат оснастят современным автоматизированным оборудованием, что позволит выращивать там 40 миллионов цветов в год на срез.
"Продолжим оказывать всестороннее содействие инвестору для успешной реализации проекта", - добавил Анохин.
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