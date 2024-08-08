https://ria.ru/20240808/investitsii-1964915766.html

Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области

Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области - РИА Новости, 08.08.2024

Более 4 млрд рублей вложат в теплицу для хризантем в Смоленской области

Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:29

2024-08-08T14:35

смоленская область

рославльский район

василий анохин

цветы

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к возведению тепличного комбината для выращивания хризантем началась в Смоленской области, в объект планируют вложить более 4 млрд рублей, сообщал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Наша область станет одним из лидеров в стране по выращиванию цветов! Это произойдет благодаря новому тепличному комбинату для культивации хризантем в Рославльском районе. Подготовку к возведению объекта начала группа компаний "Горкунов". Инвестор уже приступил к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и обустройству строительной площадки", - написал губернатор. Он добавил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Объем вложений в него составит более 4 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест. Также комбинат оснастят современным автоматизированным оборудованием, что позволит выращивать там 40 миллионов цветов в год на срез. "Продолжим оказывать всестороннее содействие инвестору для успешной реализации проекта", - добавил Анохин.

https://ria.ru/20240806/investitsii-1964464165.html

https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo-1912419925.html

рославльский район

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Артем Смирнов

рославльский район, василий анохин, цветы