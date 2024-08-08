https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html

Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов

Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.08.2024

Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов

Тюменский активист Юрий Рябцев, ранее безуспешно подававший иск к клубу "Мутабор" после "голой вечеринки", попросил министерство юстиции РФ включить дизайнера... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:32

2024-08-08T12:32

2024-08-08T12:32

москва

артемий лебедев

екатерина мизулина

анастасия ивлеева

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тюменский активист Юрий Рябцев, ранее безуспешно подававший иск к клубу "Мутабор" после "голой вечеринки", попросил министерство юстиции РФ включить дизайнера Артемия Лебедева в реестр иностранных агентов, говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. В нем указано, что Лебедев участвовал в создании ролика блогера-иноагента Юрия Дудя, а значит, по аналогии с некоторыми другими случаями внесения в соответствующий реестр, Рябцев просит Минюст "принять решение о включении гражданина Лебедева А.А. в реестр иностранных агентов по фактам участия в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Накануне глава "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю по факту всё того же интервью. Ранее Лефортовский суд Москвы отклонил иск Рябцева к "Мутабору" и компании "Департамент-маркетинг", которая, по мнению сторон являлась организатором вечеринки Анастасии Ивлеевой. Иск был заявлен на 1 миллиард рублей, в такую сумму доносчик оценил свои нравственные страдания от мероприятия, пообещав, однако, в случае выигрыша отдать средства на благотворительность.

https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, артемий лебедев, екатерина мизулина, анастасия ивлеева, лига безопасного интернета