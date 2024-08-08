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Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.08.2024
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12:32 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html
Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов
Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.08.2024
Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов
Тюменский активист Юрий Рябцев, ранее безуспешно подававший иск к клубу "Мутабор" после "голой вечеринки", попросил министерство юстиции РФ включить дизайнера... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:32
2024-08-08T12:32
москва
артемий лебедев
екатерина мизулина
анастасия ивлеева
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тюменский активист Юрий Рябцев, ранее безуспешно подававший иск к клубу "Мутабор" после "голой вечеринки", попросил министерство юстиции РФ включить дизайнера Артемия Лебедева в реестр иностранных агентов, говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. В нем указано, что Лебедев участвовал в создании ролика блогера-иноагента Юрия Дудя, а значит, по аналогии с некоторыми другими случаями внесения в соответствующий реестр, Рябцев просит Минюст "принять решение о включении гражданина Лебедева А.А. в реестр иностранных агентов по фактам участия в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Накануне глава "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю по факту всё того же интервью. Ранее Лефортовский суд Москвы отклонил иск Рябцева к "Мутабору" и компании "Департамент-маркетинг", которая, по мнению сторон являлась организатором вечеринки Анастасии Ивлеевой. Иск был заявлен на 1 миллиард рублей, в такую сумму доносчик оценил свои нравственные страдания от мероприятия, пообещав, однако, в случае выигрыша отдать средства на благотворительность.
https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html
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москва, артемий лебедев, екатерина мизулина, анастасия ивлеева, лига безопасного интернета
Москва, Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Анастасия Ивлеева, Лига безопасного интернета
Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов

Тюменский активист Рябцев попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тюменский активист Юрий Рябцев, ранее безуспешно подававший иск к клубу "Мутабор" после "голой вечеринки", попросил министерство юстиции РФ включить дизайнера Артемия Лебедева в реестр иностранных агентов, говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем указано, что Лебедев участвовал в создании ролика блогера-иноагента Юрия Дудя, а значит, по аналогии с некоторыми другими случаями внесения в соответствующий реестр, Рябцев просит Минюст "принять решение о включении гражданина Лебедева А.А. в реестр иностранных агентов по фактам участия в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Лебедев извинился перед Мизулиной
7 августа, 12:52
Накануне глава "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю по факту всё того же интервью.
Ранее Лефортовский суд Москвы отклонил иск Рябцева к "Мутабору" и компании "Департамент-маркетинг", которая, по мнению сторон являлась организатором вечеринки Анастасии Ивлеевой. Иск был заявлен на 1 миллиард рублей, в такую сумму доносчик оценил свои нравственные страдания от мероприятия, пообещав, однако, в случае выигрыша отдать средства на благотворительность.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Оскорбленный "голой вечеринкой" тюменец проиграл суд с "Мутабором"
9 апреля, 14:31
 
МоскваАртемий ЛебедевЕкатерина МизулинаАнастасия ИвлееваЛига безопасного интернета
 
 
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