Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов
Тюменский активист Рябцев попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов
Артемий Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тюменский активист Юрий Рябцев, ранее безуспешно подававший иск к клубу "Мутабор" после "голой вечеринки", попросил министерство юстиции РФ включить дизайнера Артемия Лебедева в реестр иностранных агентов, говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем указано, что Лебедев участвовал в создании ролика блогера-иноагента Юрия Дудя, а значит, по аналогии с некоторыми другими случаями внесения в соответствующий реестр, Рябцев просит Минюст "принять решение о включении гражданина Лебедева А.А. в реестр иностранных агентов по фактам участия в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".
Лебедев извинился перед Мизулиной
7 августа, 12:52
Накануне глава "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю по факту всё того же интервью.
Ранее Лефортовский суд Москвы отклонил иск Рябцева к "Мутабору" и компании "Департамент-маркетинг", которая, по мнению сторон являлась организатором вечеринки Анастасии Ивлеевой. Иск был заявлен на 1 миллиард рублей, в такую сумму доносчик оценил свои нравственные страдания от мероприятия, пообещав, однако, в случае выигрыша отдать средства на благотворительность.